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Doğan Yurdakul: 'Karımla vedalaştım, kimseye minnet etmem

Doğan Yurdakul, avukatı Hüseyin Ersöz aracılığıyla, "kimseye minnet etmem. Pazar günü eşimle telefonda kısaca görüştüm ve vedalaştım" dedi.

13 Eylül 2011 03:00

T24 - Eşi kanser tedavisi gören tutuklu gazeteci Doğan Yurdakul, avukatı Hüseyin Ersöz aracılığıyla, "kimseye minnet etmem. Pazar günü eşimle telefonda kısaca görüştüm ve vedalaştım" dedi.

Soner Yalçın: Minnet edin!

Sadullah Ergin: İnşallah görüşmeyi sağlayabiliriz


Doğan Yurdakul'un avukatı aracılığıyla radikal.com.tr'ye açıklamada bulundu.


Yurdakul, Pazar günü diğer tutuklu gazeteci Soner Yalçın’ın yazdığı mektupta geçen “Ey savcılar, hakimler, siyasal iktidar, adalet bakanı!Doğan Yurdakul'un eşi Güngör Hanım ölüyor. Bir kez, bir kez eşinin gözlerine bakarak veda etmek için izin istiyor Doğan Ağabey. Merhamet edin! Doğan Yurdakul, eşinin yanına hastaneye gitsin, vedalaşsın” ifadeleriyle ilgili şunları söyledi:


“Ben 70’lerden beri siyasi fikirlerim nedeniyle çeşitli zamanlarda zulüm gördüm. Bugüne kadar da hiçbir konuda kimseye minnet etmedim. Soner’in iyi niyetinden şüphem yok ama benim karımla son bir kez görüşmek gibi bir talebim yok. Bunun için kimseye minnet etmem. Pazar günü eşimle telefonda kısaca görüştüm ve vedalaştım. Vefat durumunda cenazeye katılmak yasal hakkımdır. Bunun dışında Adalet Bakanı’ndan bir talebim yoktur.”


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