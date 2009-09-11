Doğan Yayın'dan lisans açıklaması

Doğan Yayın Holding, yayın lisansına sahip tüm televizyon kuruluşlarının ortaklık yapılarının yasaya ve mevzuata uygun olduğunu bildirdi.

Doğan Yayın Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanan açıklamasında, bir gazetenin bugünkü nüshasında, şirket ve bağlı ortaklıkları Doğan TV Holding A.Ş hakkında yanlış ve yanıltıcı bir haber yer aldığı belirtildi.

Söz konusu haberde, bağlı ortaklıkları Doğan TV Holding A.Ş'nin “yanlış ve yanıltıcı” bir şekilde “yayın lisansı sahibi televizyon kuruluşu” olarak gösterilmek istendiği ve ortaklık yapısı ile ilgili hatalı ifadelere yer verildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Oysa bir 'holding' şirketi yapısında olan Doğan TV Holding A.Ş'nin faaliyet konusu, görsel ve işitsel medyada faaliyet gösteren ve içerik sağlayan şirketlere iştirak etmek olup; kendisinin herhangi bir görsel veya işitsel yayın faaliyeti olmadığı gibi, herhangi bir yayıncılık yapma lisansı da bulunmamaktadır. Dolayısı ile burada 'Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Mevzuatı' açısından bakılması gereken, 'Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun'un 29'uncu maddesinin 'h' ve 'ı' fıkralarında da aynen yer aldığı üzere, yayın lisansına sahip 'özel radyo ve televizyon yayın kuruluşu'nun bizzat kendi ortaklık yapısıdır. Bu çerçevede, yayın lisansına sahip tüm TV kuruluşlarımızın ortaklık yapıları yasaya ve mevzuata uygundur. Ayrıca söz konusu ortaklık yapıları, ilgili yasa ve mevzuat hükümleri gereğince Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) bildirilmiş olup; RTÜK tarafından alınan karar ile de onaylanmıştır.”

Açıklamada, diğer taraftan, aynı gazete haberinde “Axel'in borsadan yüzde 3'lük pay alarak Doğan TV Holding A.Ş sermayesindeki payını yüzde 25'ten yüzde 28'e çıkardığı” şeklinde “tutarsız ve fiilen mümkün olamayacak” bir ifade daha yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, Doğan Yayın Holding'in buna ilişkin görüşleri ise şöyle ifade edildi:

“Haberde borsadan hangi şirketin hissesinin alınmış olduğu açıkça yer almamaktadır. Eğer kast edilen Doğan TV Holding A.Ş hisseleri ise; söz konusu hisseler herhangi bir borsaya kote olmadığından ve herhangi bir borsada da işlem görmediğinden, borsadan alınması mümkün değildir. Eğer kast edilen Doğan Grubu'nun halka açık herhangi bir şirketinin hisseleri ise; borsadan o şirketin hisseleri alınmak suretiyle, ne Doğan TV Holding A.Ş'ye, ne de bir radyo ve televizyon yayın kuruluşuna ortak olunması fiilen mümkün bulunmamaktadır. Diğer taraftan, söz konusu haberde yer aldığı şekli ile Axel unvanlı şirketin borsadan alım yapıp yapmadığı konusunda da şirketimizde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.”

