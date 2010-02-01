Doğan Yayın ilk davayı kazandı

Doğan TV'nin yüzde 25'inin Axel Springer'e satışı sırasında 'yükümlülüklerini zamanında yerine getirmediği' iddiasıyla vergi kaçakçılığı cezası kesilen Doğan Yayın Holding (DYH), açtığı davayı kazandı.



DYH'den Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklamaya göre, 657,2 milyon TL vergi cezası olmak üzere toplam 772,5 milyon TL vergi aslı ve ceza ihbarnamesinin terkini (kaldırılması) talebi ile açılan dava DYH lehine sonuçlandı.



DYH'den gönderilen açıklamanın tam metni şöyle:



"Şirketimizin Halkalı Vergi Dairesi aleyhine açmış olduğu davalardan [862,4 milyon TL vergi aslı ve ceza ihbarnamesinin terkini (kaldırılması) hakkında] önemli tutarda olan bir bölümünün, Şirketimiz lehine sonuçlandığı bilgisi hukukçularımız tarafından Şirketimize iletilmiştir.



Buna göre; bağlı ortaklığımız Doğan TV Holding A.Ş. hisselerinin Axel Springer AG'nin bir bağlı ortaklığına satışı ile ilgili olarak Şirketimize tebliğ edilen, 115,3 milyon TL vergi aslı ve 657,2 milyon TL vergi cezası olmak üzere toplam 772,5 milyon TL vergi aslı ve ceza ihbarnamesinin terkini (kaldırılması) talebi ile açmış olduğumuz dava Şirketimiz lehine sonuçlanmış olmaktadır.



Diğer taraftan, geriye kalan davalardan 4,4 milyon TL vergi aslı ve 7,5 milyon TL vergi cezası ihtiva edenlerin "kısmen kabul, kısmen ret"; 8,2 milyon TL vergi aslı ve 22,9 milyon TL vergi cezası ihtiva edenlerin "bekletme"; 632.240,-TL vergi aslı ve 632.240,-TL vergi, cezası ihtiva edenlerin ise "ret" ile sonuçlandığı anlaşılmaktadır. Diğer davalarda ise yargı süreci halen devam etmektedir.



Bahsi geçen dava sonuçları ile ilgili olarak, yazılı Mahkeme Kararları henüz Şirketimize ulaşmamıştır. Bu konuda bir gelişme olduğu takdirde, ayrıca kamuya açıklama yapılacaktır.



Hatırlanacağı üzere, 01.04.2002-31.03.2003, 01.04.2003-31.03.2004, 01.04.2004-31.12.2004, 2005 ve 2006 hesap dönemlerine ilişkin olarak Şirketimize 149.1 milyon TL tutarında vergi aslı ve 713,3 milyon TL tutarında vergi cezası olmak üzere toplam 862,4 milyon TL tutarında vergi aslı ve ceza ihbarnamesi tebliğ edilmiş; Şirketimiz söz konusu vergi aslı ve ceza ihbarnamelerinin terkini (kaldırılması) talebi ile Halkalı Vergi Dairesi aleyhine dava açmış ve konuya ilişkin detaylı açıklamalar her safhada kamu ile paylaşılmıştı.



Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul'un Seri: VIII, No: 54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu; bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konu ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz."