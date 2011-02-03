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Ekonomi

DOĞAN YAYIN HOLDİNG'İN VERGİ DAVALARI İSTANBUL (A.A)

03 Şubat 2011 02:07

-DOĞAN YAYIN HOLDİNG'İN VERGİ DAVALARI İSTANBUL (A.A) - 02.02.2011 - Doğan Yayın Holding A.Ş., daha önce ilgili vergi mahkemesinde, şirket lehine sonuçlandığı kamuya açıklanan vergi dava sonuçlarına Vergi İdaresi tarafından yapılan itirazın Danıştay tarafından reddedildiğini ve ilgili vergi mahkemesinin kararlarının onandığını, aynı vergi mahkemesinde şirket aleyhine sonuçlandığı daha önce kamuya açıklanan vergi dava sonuçlarına şirket tarafından yapılan itirazın da Danıştay tarafından reddedildiğini bildirdi. Doğan Yayın Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan özel durum açıklamasında, vergi dava sonuçlarına ilişkin bilgi verildi. Açıklamada şöyle denildi: ''Daha önce ilgili vergi mahkemesinde şirketimiz lehine sonuçlandığını kamuya açıkladığımız vergi dava sonuçlarına, Vergi İdaresi tarafından yapılan itiraz, Danıştay tarafından reddedilmiş ve ilgili vergi mahkemesinin kararları onanmıştır. Diğer taraftan, aynı vergi mahkemesinde şirketimiz aleyhine sonuçlandığını daha önce kamuya açıkladığımız vergi dava sonuçlarına şirketimiz tarafından yapılan itiraz da Danıştay tarafından reddedilmiştir.'' Açıklamada, Danıştay'da şirket lehine/aleyhine sonuçlanan davalara göre mevcut durum şöyle özetlendi: /* (Bin TL)                                                     Vergi Mahkemesi   Danıştay    Danıştay .                                                               Kararı          Kararı    Devam Eden --------------------------------------------------           ---------------   ---------  ---------- - Lehte Sonuçlanan                                              814.221          783.226      30.995 - Aleyhte Sonuçlanan                                             17.612           13.485       4.127 - Devam Eden (Bekletme Kararı Alınan)                            30.555              -           -                                                                        Toplam                                                          862.388          796.711      35.122 */ İlgili tarafların Danıştay kararının aleyhe olan kısımlarına karşı karar düzeltme isteminde bulunma haklarının mevcut olduğu da vurgulandı.

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