-DOĞAN YAYIN HOLDİNG'İN VERGİ CEZASI DAVALARI İSTANBUL (A.A) - 02.08.2010 - Doğan Yayın Holding'in bağlı ortaklıklarına yönelik vergi inceleme raporları aleyhine açılan davalardan 864 milyon lira tutarındaki davalar lehte, 1,8 milyon lira tutarındaki davalar aleyhte, 2,2 milyar lira tutarındaki davalar ise 'kısmen lehte, kısmen aleyhte' sonuçlandı. Doğan Yayın Holding'in, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, holdingin doğrudan ve dolaylı bağlı ortaklıkları Doğan TV Holding A.Ş., D Yapım Reklamcılık ve Dağıtım A.Ş., Doğan Prodüksiyon Hizmetleri A.Ş. ile Alp Görsel İletişim Hizmetleri A.Ş.'ye tebliğ edilen 2005, 2006, 2007 ve 2008 hesap dönemlerine ait vergi inceleme raporları aleyhine açılmış olan davaların önemli bir bölümünün sonuçlandığının, UYAP sistemi vasıtasıyla holding avukatları tarafından öğrenildiği kaydedildi. Sonuçlanan davalar ile ilgili olarak adı geçen şirketlere henüz yazılı bir tebligat ulaşmadığının altı çizilen açıklamada, şu bilgiler verildi: ''Bu çerçevede 432 milyon 985 bin 953 lira vergi aslı, 431 milyon 792 bin 542 lira vergi cezası olmak üzere toplam 864 milyon 778 bin 495 lira tutarındaki davaların lehte, 940 bin 398 lira vergi aslı, 940 bin 398 lira vergi cezası olmak üzere toplam 1 milyon 880 bin 796 lira tutarındaki davaların aleyhte, 1 milyar 94 milyon 623 bin 574 lira vergi aslı, 1 milyar 150 milyon 924 bin 181 lira vergi cezası olmak üzere toplam 2 milyar 245 milyon 547 bin 755 lira tutarındaki davaların ise 'kısmen lehte, kısmen aleyhte' sonuçlandığı anlaşılmaktadır.'' 'Kısmen lehte ve kısmen aleyhte' sonuçlandığı ifade edilen toplam davaların, ne kadarının lehte, ne kadarının aleyhte sonuçlandığının ancak dava sonuçlarının yazılı olarak tebliğ edilmesi ile öğrenilebileceği ifade edilen açıklamada, ayrıca 333 milyon 7 bin 127 lira vergi aslı, 499 milyon 510 bin 690 lira vergi cezası olmak üzere toplam 832 milyon 517 bin 817 lira tutarındaki davada ara karar alındığı, 24 milyon 683 bin 486 lira vergi aslı, 18 milyon 418 bin 531 lira vergi cezası olmak üzere toplam 43 milyon 102 bin 16 lira tutarındaki davalarda ise henüz duruşmaların yapılmamış olması nedeniyle sonuçların belli olmadığı belirtildi.