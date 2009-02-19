Doğan Yayın Grubu: Yargıya gideceğiz

Doğan Holding’e 826 milyon liralık vergi cezası

Dün, grubumuzun bir satış işlemi ile ilgili akıl almaz bir rapor yazılarak, Türk ticaret hayatında bugüne kadar örneği görülmemiş bir ceza uygulamasına gidilmiştir.Yaklaşık 800 milyon TL gibi akıl almaz miktardaki vergi cezasının hikâyesi şöyledir:- Doğan Yayın Grubu, 2006 yılının son aylarında kendisine ait Doğan TV Holding’in hisselerinin yüzde 25'ini Almanya'nın önde gelen medya gruplarından Axel Springer’e satmaya karar vermiştir.- Satış işlemine 2006'nın kasım ayında başlanmış ve işlem 2 Ocak 2007 tarihinde Axel Springer grubunun satış bedelini yatırması ve Doğan Yayın Holding'in de aynı gün hisselerini bu gruba devretmesiyle sonuçlanmıştır.- Doğan Yayın Holding, bu satıştan doğan 30 milyon TL tutarında vergiyi 2007 yılı nisan ayında ödemiştir.- Para Doğan Yayın Holding’in kasasına 2007 yılında girdiği ve hisse devri de aynı tarihte yapıldığı halde, hiçbir maliyeci ve hesap uzmanının anlayamayacağı bir kasıtla, satışın 2006'da yapıldığı ve verginin de aynı yıl ödenmesi gerektiğine hükmedilmiştir.- Türk Ticaret Kanunu’na göre anonim şirketlerin hisselerinin satış işlemi, hisse senedinin ciro edilip teslimiyle tamamlanır.- Satışın 2 Ocak 2007 tarihinde tamamlandığı, paranın o tarihte kasaya girdiği ve hisselerin de aynı tarihte devredildiği bütün kanıtları ile ispat edildiği halde, Türkiye Cumhuriyeti yasaları dikkate alınmayarak ceza kesilmiştir.- Öte yandan, satış işlemi 2006 yılında tamamlanmış olsaydı dahi hiçbir şey değişmeyecek, ödenecek vergi yine aynı miktarda olacaktı.- Bu haksız uygulama burada da bırakılmamış, söz konusu işlem vergi kaçakçılığı gibi insafsız bir suç kategorisine sokulmuştur.Türk Maliye tarihine en büyük vicdansızlık olarak geçecek bu olayı, bağımsız Türk yargısına götüreceğiz ve haklılığımızı sonuna dek savunacağız.- Toplam 24 bin çalışanı olan, yılda 1.5 milyar dolar vergi üreten şirketimize ve yatırımcılarımıza verilen zararın takipçisi olacağız.- Ayrıca, bu vicdansız ve kanunsuz cezanın arkasındaki gerçek niyeti ve kastı Türk kamuoyuna teşhir edeceğimiz kuşkusuzdur.