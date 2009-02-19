T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Doğan Yayın Grubu: Yargıya gideceğiz

Doğan Yayın Grubu, Maliye'nin kestiği 826 milyon TL'lik vergi ve cezayı yargıya taşıyor

19 Şubat 2009 02:00

Doğan Yayın Grubu, Maliye'nin kestiği vergi ve ceza nedeniyle bir açıklama yaptı. İşte o açıklama:

DOĞAN YAYIN GRUBU'NDAN KAMUOYUNA  

Doğan Holding’e 826 milyon liralık vergi cezası

Dün, grubumuzun bir satış işlemi ile ilgili akıl almaz bir rapor yazılarak, Türk ticaret hayatında bugüne kadar örneği görülmemiş bir ceza uygulamasına gidilmiştir.

Yaklaşık 800 milyon TL gibi akıl almaz miktardaki vergi cezasının hikâyesi şöyledir:

- Doğan Yayın Grubu, 2006 yılının son aylarında kendisine ait Doğan TV Holding’in hisselerinin yüzde 25'ini Almanya'nın önde gelen medya gruplarından Axel Springer’e satmaya karar vermiştir.

- Satış işlemine 2006'nın kasım ayında başlanmış ve işlem 2 Ocak 2007 tarihinde Axel Springer grubunun satış bedelini yatırması ve Doğan Yayın Holding'in de aynı gün hisselerini bu gruba devretmesiyle sonuçlanmıştır.

- Doğan Yayın Holding, bu satıştan doğan 30 milyon TL tutarında vergiyi 2007 yılı nisan ayında ödemiştir.

- Para Doğan Yayın Holding’in kasasına 2007 yılında girdiği ve hisse devri de aynı tarihte yapıldığı halde, hiçbir maliyeci ve hesap uzmanının anlayamayacağı bir kasıtla, satışın 2006'da yapıldığı ve verginin de aynı yıl ödenmesi gerektiğine hükmedilmiştir.

- Türk Ticaret Kanunu’na göre anonim şirketlerin hisselerinin satış işlemi, hisse senedinin ciro edilip teslimiyle tamamlanır.

- Satışın 2 Ocak 2007 tarihinde tamamlandığı, paranın o tarihte kasaya girdiği ve hisselerin de aynı tarihte devredildiği bütün kanıtları ile ispat edildiği halde, Türkiye Cumhuriyeti yasaları dikkate alınmayarak ceza kesilmiştir.

- Öte yandan, satış işlemi 2006 yılında tamamlanmış olsaydı dahi hiçbir şey değişmeyecek, ödenecek vergi yine aynı miktarda olacaktı.

- Bu haksız uygulama burada da bırakılmamış, söz konusu işlem vergi kaçakçılığı gibi insafsız bir suç kategorisine sokulmuştur.

Türk Maliye tarihine en büyük vicdansızlık olarak geçecek bu olayı, bağımsız Türk yargısına götüreceğiz ve haklılığımızı sonuna dek savunacağız.

- Toplam 24 bin çalışanı olan, yılda 1.5 milyar dolar vergi üreten şirketimize ve yatırımcılarımıza verilen zararın takipçisi olacağız.

- Ayrıca, bu vicdansız ve kanunsuz cezanın arkasındaki gerçek niyeti ve kastı Türk kamuoyuna teşhir edeceğimiz kuşkusuzdur.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24