Doğan uzlaşmadı, Maliye ceza kesti

DYH, Gelir İdaresi Başkanlığı'na yaptığı tarhiyat öncesi uzlaşma talebini geri çekti. Holdingin iştiraklerine 56.4 milyon TL'lik yeni vergi cezası tebliğ edildi.



Doğrudan ve dolaylı bağlı ortaklıkları, Doğan TV Holding, D Yapım, Doğan Prodüksiyon ve Alp Görsel İletişim'e 2005, 2006 ve 2007 yıllarına ilişkin vergi incelemeleri sonucunda toplam 3.8 milyon lira vergi aslı ve cezası kesilen Doğan Yayın Holding, söz konusu ceza için Maliye'ye yaptığı tarhiyat öncesi uzlaşma talebini geri çekti.



'Dava da açabiliriz'



Doğan Yayın Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki açıklamasında, 'İlgili vergi dairesinin bağlı ortaklıklarımıza vergi aslı ve cezasını yazılı olarak tebliğ etmesi beklenmektedir. Sabah gazetesinin haberine göre, tebligatları takiben, adı geçen bağlı ortaklıklarımız, yasal süresi içinde tarhiyat sonrası uzlaşma talebinde bulunabilecekleri gibi, herhangi bir talepte bulunmaksızın doğrudan vergi dairesi aleyhine dava da açabileceklerdir" denildi.



İki şirkete daha ceza



Öte yandan, Doğan Yayın Holding'in bağlı ortaklıklarından ikisine daha toplam 56.4 milyon TL'lik yeni vergi cezası kesildi. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, doğrudan ve dolaylı bağlı ortaklıklar Doğan Dış Ticaret ile Işıl İthalat İhracat'ın 2004, 2005, 2006 ve 2007 hesap dönemlerine ait 31 Temmuz 2009 tarihli Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörleri tarafından yazılan 8 adet Vergi İnceleme Raporunun, şirketlere 10 adet ihbarnameyle tebliğ edildiği kaydedildi. Açıklamada, tutarın 14.2 milyon lirasının vergi aslı, 42.2 milyon lirasının ise vergi cezası olduğu belirtildi.



Rekabet kurulu'ndan Doğan Grubu'na soruşturma



Rekabet Kurumu, Doğan Yayın Holding'in doğrudan bağlı ortaklıkları Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş ve Doğan Gazetecilik A.Ş ile dolaylı bağlı ortaklıkları Bağımsız Gazeteciler Yayıncılık A.Ş ve Doğan Daily News Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hakkında yazılı medya alanına yönelik reklam yeri satışındaki uygulamalarla ilgili olarak, soruşturma açılmasına karar verdi. Rekabet Kurulu'ndan (RK), yapılan açıklamada, şikâyet üzerine inceleme sonucunda reklam yeri satışındaki uygulamalarla ilgili soruşturma açılmasına karar verildiği açıklandı. Soruşturmanın Habertürk gazetesinin şikâyeti üzerine açıldığı öğrenildi.