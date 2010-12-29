-DOĞAN TV'DEKİ TAHSİLATA DURDURMA İSTANBUL (A.A) - 29.12.2010 - Doğan TV Holding ve bağlı ortaklıklarında, aleyhte sonuçlanan vergi davaları ile ilgili olarak Vergi İdaresi tarafından başlatılan tahsilat işlemlerinin tamamının yürütmesi durduruldu. Doğan TV'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, Doğan TV Holding A.Ş'de ve bağlı ortaklıklarında, aleyhte sonuçlanan vergi davaları ile ilgili olarak Vergi İdaresi tarafından başlatılan tahsilat işlemlerinin tamamının yürütmesinin durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, aleyhte sonuçlanan söz konusu vergi davaları ile ilgili olarak, bu aşamada herhangi bir ödeme yapılmasının söz konusu olmadığı ifade edildi.