Doğan TV vergi cezası iptal edildi

T24- Doğan TV, D Yapım ile Alp Görsel´de 2006-07 yılları KDV davasına yapılan itiraz Danıştay tarafından kabul edildi ve 1.04 milyar TL tutarındaki vergi mahkemesi kararları bozuldu. Danıştay daha önce söz konusu davaya ilişkin 786 milyon TL gecikme cezasının yürütmesini durdurmuştu. Böylece bozulan toplam ceza tutarı 1.83 milyar TL.

Konuyla ilgili olarak Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'nda yer alan şirket açıklaması şöyle:

"Daha önce ilgili Vergi Mahkemeleri’nde, doğrudan ve dolaylı bağlı ortaklıklarımız Doğan TV Holding A.Ş., D Yapım Reklamcılık ve Dağıtım A.Ş. ile Alp Görsel İletişim Hizmetleri A.Ş. aleyhine sonuçlandığını kamuya açıkladığımız 2006 ve 2007 yılları Katma Değer Vergisi dava sonuçlarına, adı geçen bağlı ortaklıklarımız tarafından yapılan itiraz, Danıştay tarafından kabul edilmiş ve ilgili Vergi Mahkemeleri’nin Kararları bozulmuştur.

Buna göre; daha önce adı geçen bağlı ortaklıklarımız aleyhine sonuçlanan 1.037.961.298,-TL (Birmilyar Otuzyedimilyon Dokuzyüzaltmışbirbin İkiyüzdoksansekiz Türk Lirası) tutarındaki Vergi Mahkemesi Kararları Danıştay tarafından esastan bozulmuş olmaktadır. Hatırlanacağı üzere; söz konusu davanın aleyhte sonuçlanması nedeniyle adı geçen bağlı ortaklıklarımıza tebliğ edilen ancak Danıştay tarafından yürütmesi durdurulan gecikme faizi tutarı da 786.317.348,-TL (Yediyüzseksenaltımilyon Üçyüzonyedibin Üçyüzkırksekiz Türk Lirası) idi. [Gecikme faizi ile birlikte vergi aslı ve cezası toplam 1.825.348.757,-TL (Birmilyar Sekizyüzyirmibeşmilyon Üçyüzkırksekizbin Yediyüzelliyedi Türk Lirası)]



"Geçici ilmühaber hisse senedi kapsamındadır"



Danıştay tarafından bozulan söz konusu kararlarda, hisse senedi ile geçici ilmühaberin; Türk Ticaret Kanunu’nda “Hisse Senetleri” başlığı altında ve aynı kısımda düzenlenmiş olması, geçici ilmühaberin hisse senedi çıkarılıncaya kadar onun yerini tutması, aynı nitelikleri taşıması, birbirinin devamı olması ve sahibine aynı hakları sağlaması nedeniyle geçici ilmühaberin de vergi hukuku açısından hisse senedi kapsamında bulunduğu sonucuna ulaşıldığından, geçici ilmühaberle yapılan ortaklık payı devrinin, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-g maddesi kapsamında bulunmadığından bahisle, yapılan cezalı tarhiyatın bu kısmında isabet görülmemiştir denilmektedir.

İlgili tarafların Danıştay kararının aleyhe olan kısımlarına karşı karar düzeltme isteminde bulunma hakları mevcuttur."