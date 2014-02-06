Doğan Tılıç: Gayet özel özel hayatlar!

Birgün gazetesi yazarı Doğan Tılıç, hükümetin “özel hayatın korunması için çıkarıldığını” savunduğu yeni internet yasasını eleştirdi. Yeni yasanın gerekçesini tiye alan bir yazı yazan Tılıç, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın gizli çekilen görüntüleri hakkındaki sözlerini hatırlattı. Yazıda Erdoğan’ın Baykal’ın için söylediği şu sözlere yer verildi:

“Hâlâ bu medya, bu siyasiler ‘İnsanın özeline karışıyor’ diyorlar. Yahu kendi eşiyle mi bir şey oluyor da özel oluyor. Bu özel değil, bu genel genel. Bu genel bir ahlaksızlıktır… Komplo, komplo dedi… Böyle bir şey yapmadığını söylemiyor…”

Doğan Tılıç’ın yazısı şöyle:

“İktidarda bir özel hayat hassasiyeti baş gösterdi. Şimdilerde özel hayat konusunda öyle duyarlı oldular ki, torbalarını özel hayatlarımızı koruyacak yasalarla doldurma yarışındalar. Torba torba demokrasi, ileri demokrasi, hukuk getirdikten sonra, yeni torbaya da interneti koyup özel hayatlarımıza dikilen göz ve kulakları kapama gayretindeler.

Yeni internet yasası, “asla nankörlük etmeyen” sadık koyunlar marifetiyle geçirilip yürürlüğe sokulduktan sonra, artık bir web sitesinin tümü değil yalnızca içeriği beğenilmeyen bölümüne erişim engellenebilecek!

İstese web sitesinin tümünü engelleyebilecek olan koca iktidar, özgürlüklere dokunmadan özel hayata dokunanlara dokunmak istiyor!

Erişimi engelleme kararlarının verilebileceği haller genişliyor, evet. Lakin bu da kişilik haklarımıza, özel hayatlarımıza dönük ihlaller engellensin diye. Öküzün altında buzağı arayıp münafıklığa gerek yok yani!

Yeni internet yasamız olunca, kişilik hakkımız veya özel hayatımız ihlal edildiğinde ihlalci sitelerin erişime engellenmesini talep edebileceğiz. İçerik sağlayıcıya “kaldırın bunu” falan demekle zaman kaybetmeyip mahkemeye doğrudan başvurarak 24 saat içinde o siteyi erişime kapattırılabileceğiz!

Eğer özel hayatımızın gizliliğinin ihlal edildiğini düşünüyorsak, doğrudan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’na (TİB) başvurarak 4 saat gibi kısa bir sürede tedbir olarak erişim engelleme kararı aldırabileceğiz.

Eğer bu kararın gecikmesinde sakınca varsa doğrudan Bakan ya da Başkanlık emriyle de siteler erişime engellenebilecek.

Öte yandan, hayatın her alanında örgütlülüğe büyük önem veren iktidar, bu alanda da örgütlü olunması için bir “Erişim Sağlayıcılar Birliği” kuracak, birliğe üye olmayanların internette faaliyet göstermesine engel olunacak. Böylece bir erişim engelleme kararı verildiğinde tek elden kararın uygulanması sağlanacak ve denetleme kolaylaşacak.

İnternet alanında son derece donanımlı olan adaşım Doğan Akın, zamanlamaya dikkat çekip, bir bakanın “Oğlum, telefonda konuşurken dikkatli ol” uyarısının da özel hayat sayılıp yayınının engellenebileceğine dikkat çekip, yeni internet yasası ile ortaya dökülen yolsuzluk belgeleri arasında ilişki kurmuş. Münafıklık!

İktidarın bu düzenlemeleri yaparken tek kaygısı özel hayatlar!

Baksanıza, Cumhurbaşkanı’nı bile dinlemişler! Bir dönem İçişleri Bakanlığı yapan Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay söyledi işte; ailesinin içine kadar dinlemişler, aile hayatıyla ilgili CD’yi bir yerlere ulaştırmışlar!

Başbakanımızın kızının bir amca ile villa düzenlemesi yaptığı konuşmaları, Başbakan’ın işadamlarından para toplayarak ATV-Sabah havuzuna doldurduğuna dair kayıtları, muhalefetin haberinin altyazı ile bile verilmesini engellemek için Habertürk yöneticisine talimat verişini, daha neler neleri şu internet denen özel hayat katilinden okuyup dinlemedik mi son günlerde?

Şimdi, Başbakan’ın ve iktidarın özel hayat hassasiyetinin son haftalarda ortaya dökülenler yüzünden olduğunu ileri sürerseniz haksızlık edersiniz.

Bu iktidar, oğullarının, kızlarının, eşlerinin dostlarının pek özel ve de “duygusal” boyutu ayakkabı kutularından taşan özel hayatları ortaya saçılmadan da özel hayat konusunda duyarlıydı.

Nitekim, Başbakanımız özel hayat konusuna ne kadar önem verdiğini “özel hayat”-“genel hayat” arasındaki ayırıma dikkat çeken 130 desibel şiddetindeki konuşmalarında da ortaya koymuştur. Baykal olayındaki şu nutukları hatırlayın:

“Hâlâ bu medya, bu siyasiler ‘İnsanın özeline karışıyor’ diyorlar. Yahu kendi eşiyle mi bir şey oluyor da özel oluyor. Bu özel değil, bu genel genel. Bu genel bir ahlaksızlıktır… Komplo, komplo dedi… Böyle bir şey yapmadığını söylemiyor…”

Biz Başbakan’ı dinleyelim. Özel hayata girmeyelim. Genel ahlaksızlıkları, yolsuzlukları, hırsızlıkları ise en az onun kadar güçlü bağırarak söylemeye devam edelim.”