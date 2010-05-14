Doğan Şirketler Grubu Holding kar açıkladı

T24- Doğan Şirketler Grubu Holding’in Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan Geçici Vergi Beyannamesi eki olarak Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığına verilmiş olan 1 Ocak 2010-31 Mart 2010 dönemine ait Gelir Tablosuna göre, şirketin brüt satış zararı 1 milyon 999 bin 409,01 lira oldu.



2010’un 3 aylık döneminde 5 milyon 629 bin 910,36 lira faaliyet zararı açıklayan Doğan Şirketler Grubu Holding, diğer faaliyetlerden 36 milyon 328 bin 369,18 lira kar elde ettiğini, net dönem karının ise 11 milyon 322 bin 762,90 lira olduğunu bildirdi.