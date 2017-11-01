Doğan Satmış: Verdiğim söyleşi Cumhuriyet'e karşı algı operasyonu için kullanıldı

Cumhuriyet davasında iddia makamının tanığı olarak ifadeye çağırılan Doğan Satmış, ekim ayında verdiği söyleşinin dava dosyasına dahil edilmesiyle ilgili açıklama yaptı. Doğan Satmış, "Kitap tanıtımı üzerine yaptığımız söyleşinin toplumda algı yaratmak için bu hale dönüştürüldüğü ve kullanıldığı ortadadır. Tamamen amacını aşan, benim de ana düşüncelerimi bertaraf eden bir şekle dönüşmüştür" dedi. Satmış, açıklamasında "Gazetecilik suç değildir. Gazetecilerin, gazetecilik faaliyetlerinden tutuklanmalarını kabul etmem mümkün değildir. Tutuklanan arkadaşlarımın bir an önce serbest bırakılmalarını istiyorum ve bunun için mücadeleye devam edeceğim" ifadelerine yer verdi.

"Survivor" adlı kitabının yayımlanmasının ardından İnternet Haber'den Hadi Özışık'a konuşan Doğan Satmış, Cumhuriyet'te çalıştığı dönemde yayımlanan MİT TIR'ları haberiyle ilgili yapılan toplantıda eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'la yaşadığı diyaloğu anlatmıştı. Satmış, MİT TIR'ları haberinin "belli bir amaca hizmet ettiğini" sonradan fark ettiğini söyleyerek "Can Dündar'ın da bunu fark etmesi gerekiyordur" demişti.

Cumhuriyet davasında tahliye yok!

Doğan Satmış'ın Twitter'dan yaptığı yazılı açıklama şöyle: