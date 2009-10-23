Doğan raporu gördü uzlaşma istedi

Doğan Grubu, dört şirketine kesilen 3.8 milyar liralık vergi cezası için dün tarhiyat sonrası uzlaşma talebinde bulundu. Grup 23 Eylül’de tarhiyat öncesi uzlaşma talebini geri çekerekMaliye’nin hazırladığı raporun tamamını görmek ve 30 günlük süre kazanmak istemişti. 21 Ekim’de Doğan TV, D Yapım, D Prodüksiyon ve Alp Görsel şirketleri için vergi cezalarına itiraz davası açan Doğan dün uzlaşma süresinin son gününde bir kez daha uzlaşma seçeneğini kullandı. Böylece, Doğan Yayın Holding için hemdava süreci hemde uzlaşma yolu devam etmiş oldu.

POAŞ tarifesi için uzlaşma istedi

Peki Doğan neden tarhiyat sonrası uzlaşma seçeneğini son dakikada da olsa değerlendirdi? Tarhiyat öncesi uzlaşma talebini kabul etse Doğan’ın vergi cezası için uzlaşmamasasına oturacak komisyon sadece Gelirler Kontrolörleri’nden oluşacaktı. Ve bu komisyonda cezalar silinebilirken Doğan anapara için sadece yüzde 10’luk bir indirimalacaktı. Üstelik gruba itiraz için dava yolu da kapanacaktı. Grup ince taktiklerle zaman kazandıktan sonra raporu görüp değerlendirdi ve dün tarhiyat sonrası uzlaşma içinmasaya oturdu. Bu kez uzlaşma talebi, Maliye Bakanlığı Merkezi Uzlaşma Komisyonu’nda görülecek. Bu komisyonda ise Gelir İdaresi Başkanlığı üst düzey yöneticileri bulunuyor. Merkezi Uzlaşma Komisyonu’na giren vergi cezalarında ise cezaların tamamı silinirken, verginin aslından da yüzde 50’ye varan indirimler yapılabiliyor. Dolayısıyla, grup yeni bir uzlaşma talebinde bulunsa dahi, daha fazla indirimden yararlanabilecek. Tıpkı Petrol Ofisi’nde olduğu gibi.Maliye, Doğan Grubu şirketi Petrol Ofisi’ne 2007’de 360milyon YTL vergi aslı, 625.5milyon YTL de vergi cezası olmak üzere faiz hariç toplam985.5milyon YTL'lik ödeme emri göndermişti. Grup Doğan Yayın’da olduğu gibi o dönemde itiraz davası açmış ardından uzlaşma masasına oturmuştu. 12 Mayıs 2007’de ise Doğan cezadan kurtulup vergi aslında da yüzde 50 indirimkapmıştı. Ve toplam ödeme, faiziyle birlikte 1.2 milyar liradan 275milyon liraya indirilmişti. İşte Doğan Grubu yeniden aynı hesabı yaparak bir kez daha uzlaşma için şansını deniyor.

Süreç nasıl gelişti?

- 8 Eylül: 3.7 milyar liralık vergi cezası kesildi.

-9 Eylül: Vergi cezası kesilen Doğan Grubu şirketleri Maliye Bakanlığı tarafından ‘tarhiyat öncesi uzlaşmaya’ davet edildi.

- 18 Eylül: Doğan Grubu şirketleri ‘tarhiyat öncesi uzlaşma’ taleplerini geri çekti.

- 25 Eylül: Vergi Dairesi 4.8 milyar lira tutarında teminatın 15 gün içerisinde gösterilmesi istedi.

-6 Ekim: Doğan Grubu, teminat ile ilgili olarak, yürütmenin durdurulması için dava açtı.

-9 Ekim: Vergi cezası kesilen şirketlerin hisselerinin yanı sıra 44 ayrı taşınmaz teminat olarakgösterildi.

- 12 Ekim: Doğan TV, D Yapım, Doğan Prodüksiyon ve Alp Görsel’in hisselerinin tamamı üzerinde ihtiyati haciz işlemi başlatıldı.

-15 Ekim: Doğan TV, D Yapım, D Prodüksiyon ve Alp Görsel’in banka hesaplarına ihtiyati haciz işlemi başlatıldı.

-21 Ekim: Doğan Grubu, vergi ve cezaların terkini için dava açtı.

Doğan Yayın Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanan özel durum açıklamasında, doğrudan bağlı ortaklığımız Doğan TV Holding A.Ş ile dolaylı bağlı ortaklıkları D Yapım Reklamcılık ve Dağıtım A.Ş, Doğan Prodüksiyon Hizmetleri A.Ş ve Alp Görsel İletişim Hizmetleri A.Ş'nin, kendilerine tebliğ edilen vergi ve ceza ihbarnameleri ile ilgili olarak, ''tarhiyat sonrası uzlaşma'' talebinde bulunduklarının öğrenildiği kaydedildi.



Açıklamada, ''Bağlı ortaklıklarımızın, kendilerine tebliğ edilen vergi ve ceza ihbarnamelerinin terkini amacıyla dava açmış oldukları da daha önce kamuya açıklanmıştır. Bilindiği üzere, uzlaşmanın vaki olmaması durumunda, dava süreci kaldığı yerden devam edecektir'' denildi.

Özkök hâkim karşısında