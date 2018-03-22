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Doğan Medya'nın Demirören'e satılması, sadece Hürriyet, Posta, Milliyet ve Vatan'da haber olmadı

Doğan Medya Grubu, Demirören Grubu'na 1.1 milyar dolar karşılığında satılmıştı

22 Mart 2018 13:40

Bünyesinde Hürriyet ve Posta gazeteleri ile CNN Türk, Kanal D gibi televizyon kanalarını da bulunduran Doğan Medya Grubu'nun Demirören Grubu'na satılması, bu iki grubun gazetelerinde kendine yer bulmadı. 

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Dün (21 Mart 2018) T24'ün "son dakika" olarak duyurduğu 1.1 milyar dolarlık satış haberi, iktidara yakın yayın politikasıyla bilinen medya kuruluşları da dahil olmak üzere çok sayıda mecra tarafından anasayfada görüldü.

Bugün de çoğu gazetenin birinci sayfasına giren haberi yalnızca Hürriyet, Posta, Milliyet ve Vatan tarafından haberleştirmedi.

CNN Türk ise, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya yayınında kısaca yer verdi. 

3 Kasım 2002'de iktidara gelen AKP ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la ciddi sorunlar yaşayan Doğan Grubu ve kurucusu Aydın Doğan'ın satış kararı, Türkiye tarihindeki en büyük medya el değiştirmesini ifade ediyor.

 

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Doğan Medya GrubuDemirören GrubuBülent Mumay

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