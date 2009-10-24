Doğan medya şirketlerini satıyor mu?

Doğan Grup, borsaya gönderdiği açıklama da bazı iştiraklerin satışı ve ortaklık arayışları için danışman aradığını bildirdi. Doğan Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama şöyle:



"Bağlı ortaklığımız Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin, yeniden yapılandırılmasına yönelik olarak, Doğan Yayın Holding A.Ş.'ye yeni ortaklar alınması ve/veya Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin iştiraklerindeki ortaklık paylarının tamamen veya kısmen satılması, hisse değişimi veya stratejik ortaklıklar kurulması da dahil olmak üzere, muhtelif işbirliği olanaklarının araştırılması ve bu süreçte yer alabilecek danışman kuruluşların tespit edilmesi amacıyla çalışmalara başlanılmasına karar verilmiştir."

