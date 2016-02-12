Doğan Medya Grubu yöneticilerinden Akit'e geçmiş olsun ziyareti

Doğan Holding yöneticileri Mehmet Ali Yalçındağ ve Volkan Vural, saldırıya uğrayan Akit Medya Grubu'na geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Hürriyet'in haberine göre, Yalçındağ ve Vural, Küçükçekmece'deki Akit Medya Grubu'na gelişlerinde, Akit TV Genel Yayın Müdürü Yakup Bulut tarafından kapıda karşılandı. Yalçındağ ve Vural'ın, Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu ve Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Kenan Kıran'ı ziyareti, basına kapalı yaklaşık bir saat sürdü.

Çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulunan Yalçındağ, "Maalesef üzücü bir saldırı oldu ama Allah beterinden saklasın diyoruz. Tedbirler alınıyor. Volkan Bey ile Akit TV ve Akit gazetesinin yöneticilerini ziyaret ettik. Geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Bütün camiamız adına, meslektaşlarımız adına geçmiş olsun dileklerimizi grubumuz adına ilettik" dedi.