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BBC Türkçe

Doğan Medya Grubu Demirören Grubu'na satıldı

Doğan Medya Grubu'nun Demirören Grubu'na satılması konusunda anlaşmaya varıldı. BBC Türkçe'nin ulaştığı kaynaklar da anlaşma sağlandığını doğruladı.

29 Nisan 2018 20:30

Doğan Medya Grubu'nun Demirören Grubu'na satılması konusunda anlaşmaya varıldı.

BBC Türkçe'nin ulaştığı Doğan Grubu içindeki kaynaklar da satış konusunda anlaşma sağlandığını doğruladı.

Satışa ilişkin detaylar henüz bilinmiyor.

Ancak Demirören Grubu'nun bir ortakla birlikte satın alabilebileceği konuşuluyor.

Doğan Medya, bünyesinde Hürriyet, Posta, Kanal D, CNNTürk ile Doğan Burda Dergi grubu gibi kuruluşlar yer alıyor.

Demirören Grubu, Doğan Grubu bünyesindeki Milliyet ve Vatan gazetelerini 2011 yılında 74 milyon dolara satın almıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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