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Doğan Medya Center'ın Ankara'daki binası önünde havaya ateş açıldı

Olayla ilgili inceleme başlatıldı

14 Şubat 2017 13:16

Doğan Medya Center'ın Ankara'daki binası önünde havaya ateş açıldı.

DHA'nın haberine göre olay, gece saatlerinde Çankaya'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Mustafa Kemal Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı üzerinde bulunan Doğan Medya Center'in Ankara şubesi önünde, silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Bina çalışanları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çevrede arama çalışması yaptı. Olay Yeri İnceleme ekipleri, sadırıyla ilgili delileri topladı. Olayda can kaybı veya yaralanan olmadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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