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Doğan: Hukuk cinayeti işleniyor

Silivri Cezaevi'ndeki görülecek ilk duruşma öncesi Çetin Doğan açıklama yaptı.

16 Aralık 2010 02:00

T24 - "Balyoz Planı" iddialarına ilişkin aralarında Hava Kuvvetleri eski Komutanı emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına, Deniz Kuvvetleri eski Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek, 1. Ordu eski Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan ve Albay Dursun Çiçek'in de bulunduğu 196 sanığın yargılanmasına bugün başlanıyor.

Silivri Cezaevi'ndeki görülecek ilk duruşma öncesi Çetin Doğan açıklama yaptı.

Doğan, "Lütfen davaya ilgi gösterin. Bu davanın meşru bir zemini kalmamıştır. Bunu halkımıza göstereceğiz. Bir hukuk cinayeti işleniyor dedim. Bu hala devam ediyor. Bütün delillerimizle ortaya çıkacağız. Gerçek nedir ortaya çıkacak " dedi.

Halil İbrahim Fırtına da duruşma salonuna girerken görüntülendi.


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