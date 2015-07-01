Doğan Holding’ten Yeni Şafak ve A Haber’e: Bu mübarek ayda Allah’a havale ediyoruz

Doğan Holding, Doğan Yayın Grubu’nun "PKK ittifakı" içinde olduğunu öne süren Yeni Şafak ve A Haber hakkında yasal yollara başvuracağını belirtirken, Ramazan ayına işaret ederek, bu yayınları "Allah’a havale ettiğini" de duyurdu.

Doğan Holding’in Kurumsal İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ahter Kutadgu tarafından yapılan yazılı açıklamada şu sözler dikkat çekti:

“Yaşadığımız bu mübarek ayda, bu yayın organlarının İslam dininin bize öğrettiği tüm ahlaki değerleri hiçe sayarak Doğan Grubu'nu hedef alan bir yalan ve iftira kampanyası sürdürmesini Allah'a havale ediyoruz."

CNN Türk'te yayınlanan açıklamada, Doğan Holding'in "her türlü hukuki zeminde haklarını arayacağı" belirtildi. "Hükümete yakın bazı gazete ve TV kanallarının Doğan Grubu'nu asılsız suçlama ve yalanlarla hedef alan yayınlarının son haftalarda tırmanışa geçtiğinin" ifade edildiği açıklamada şöyle dendi:

“Söz konusu haberlerde Doğan Yayın Grubu bir 'PKK İttifakı' ve 'Şer İttifakı' içinde olmakla ve 'Türkiye'yi itibarsızlaştırmaya' çalışmakla suçlanmıştır. Hatta bu iftiralar, Doğan Medyası'nın Cumhuriyet gazetesini 'tetikçi' olarak kullandığı noktasına kadar vardırılmıştır. Ortaya atılan bu iddialar çok çirkin hiçbir ölçüye sığmayacak boyuttadır. Bu iftiraları varlığını ülkesi ve demokrasi uğruna her zaman ortaya koyan Doğan Grubu'na karşı vicdanı titremeden söylemek en büyük müfteriliktir; bunların bu şekilde dillendirilmesi tek kelimeyle haysiyet cellatlığıdır. Bu iftiralar karşısında Türk toplumunun sağduyusuna güveniyoruz.”

"Son yıllarda türeyen yeni medyanın iktidara yönelik en küçük bir eleştiriyi vatan hainliği olarak gördüğünün ve sözde iktidarı korumak veya ona yaranmak adına, her türlü iftiraya başvuracağının" iddia edildiği açıklamada şöyle devam edildi:

"Bu iftiraları reddederken Doğan Grubu olarak hukuk zemininde hakkımızı arama kararlılığından hiçbir zaman vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha duyuruyoruz. Bu konuda yılmayacağız. A Haber'deki iftiralar hakkında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na gerekli başvurular yapılmaktadır. Keza, gerek Yeni Şafak, gerek A Haber'in bu iftiraları nedeniyle yargı önünde hesap vermeleri için dava açılmasına dönük adımlar ivedilikle atılmaktadır.”