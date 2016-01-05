Doğan Holding'in yeni CEO'su Soner Gedik oldu

Doğan Holding İcra Kurulu Başkanlığı’na Soner Gedik atandı. Atamayla ilgili Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı, bir açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"Holdingimiz ve Grup şirketlerinde yaklaşık 20 yıldır üst düzey görevlerde bulunan ve 2012’den bu yana Doğan Holding İcra Kurulu Başkanı (CEO) olarak görev yapan sayın Yahya Üzdiyen bu görevinden ve Doğan Holding Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği’nden 5 Ocak 2016 tarihi itibarıyla ayrılmıştır. Sayın Üzdiyen, bazı Grup şirketlerimizin Yönetim Kurullarında görev yapmaya devam edecektir. Sayın Üzdiyen’e İcra Kurulu Başkanı ve Holding Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi olarak bugüne kadarki değerli katkıları için teşekkür eder, üstlenmeye devam ettiği sorumluluklarda başarılarının devam edeceğine olan inancımı belirtmek isterim.

Sayın Soner Gedik, 5 Ocak 2016 tarihi itibarıyla bayrağı devralacak ve Doğan Holding İcra Kurulu Başkanı (CEO) ve Doğan Holding Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi olarak göreve başlayacaktır. Kamudaki görevlerinden sonra özel sektördeki kariyerine 1987 yılında Hürriyet’te başlayan, daha sonra gerek Grup şirketlerimiz gerekse Holding bünyesinde üst düzey sorumluluklar üstlenmiş olan sayın Gedik’in, Grubumuzun yeniden büyüme sürecine yaratacağı sinerji ve ekip çalışması ile önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum.

Doğan Holding yeni İcra Kurulu Başkanı (CEO) ve Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi sayın Soner Gedik’i yeni görevi nedeniyle kutlar, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki çalışmalarında da başarılarının devamını dilerim"