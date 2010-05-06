Doğan Holding'in vergi açıklaması

T24- Doğan Yayın Holding A.Ş., şirketin açmış olduğu vergi davalarının yaklaşık 790,8 milyon liralık bölümünün şirket lehine, yaklaşık 4,0 milyon liralık bölümünün de şirket aleyhine sonuçlandığını bildirdi.

Doğan Yayın Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan özel durum açıklamasında, şirketin açtığı vergi davalarıyla ilgili son duruma yer verildi.



Şirketin açmış olduğu vergi davalarının (862,4 milyon lira vergi aslı ve ceza ihbarnamesinin terkini, kaldırılması hakkında] önemli tutarda olan bir bölümünün (772,5 milyon lira) şirketin lehine sonuçlandığının 1 Şubat 2010 tarihli özel durum açıklaması ile daha önce kamuya duyurulduğu belirtilerek, 19 Mart 2010 tarihli açıklamada ise, 4,4 milyon lira vergi aslı ve 8,2 milyon lira vergi cezası ihtiva eden davaların “kısmen kabul”, “kısmen ret”, 632 bin 240 lira vergi aslı ve 632 bin 240 lira vergi cezası ihtiva edenlerin ise “ret” ile sonuçlandığı bilgisinin yer aldığı kaydedildi.







Açıklamada, şirkete ulaşan yeni dava sonuç bildirimleri ve ödeme ihbarnameleri ile birlikte, davalar ile ilgili son durum güncel olarak aşağıdaki tabloda şöyle özetlendi:



Dava Sonucu Tutar (TL)

Şirketimiz Lehine Sonuçlanan 790.795.943,68

Şirketimiz Aleyhine Sonuçlanan 3.992.428,57

Devam Eden 67.600.116,50

Toplam 862.388.488,75



Şirket lehine sonuçlanan davaların önemli kısmının, 20 Şubat 2009 tarihli özel durum açıklamasında belirtildiği üzere Kurumlar Vergisi ile KDV tarhiyatlarına ilişkin olduğu, söz konusu mahkeme kararlarının Vergi Dairesince temyiz edildiği vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:



“Aleyhimize neticelenen davalar ise tarafımızca yürütmenin durdurulması talebini de içerecek şekilde temyiz edilmiştir. Aleyhimize sonuçlanan davalar ile ilgili olarak; dava sonuç bildirimleri ile birlikte gecikme faizi dahil toplam 4 milyon 328 bin 94,56 lira tutarında 'ceza ihbarnameleri' ile 'ödeme emirleri' şirketimize ulaşmıştır. Şirketimize ulaşan söz konusu tebligatlar ile ilgili olarak bugüne kadar toplam 99 bin 873,68 lira tutarında ödeme yapılmış olup; kalan kısımla (1 milyon 978 bin 708,77 lira) ile ilgili olarak, temyiz aşamasında talep edilen yürütmenin durdurulması talebinin sonucuna göre işlem yapılacaktır.”