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Doğan Holding'in üst düzey yöneticisine 'FETÖ' gözaltısı!

Gözaltına alınan Barbaros Muratoğlu'nun İstanbul'a getirileceği belirtildi

01 Aralık 2016 12:55

Doğan Holding Ankara Sorumlusu Barbaros Muratoğlu, 'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Fox TV'nin haberine göre, gözaltına alınan Muratoğlu, İstanbul'a getirilecek.

Barbaros Muratoğlu'nun geçen hafta, Fethullah Gülen ile çekilmiş fotoğrafları basına sızmıştı.

Eski Star yazarı Cem Küçük de, kişisel Twitter hesabından "Barbaros Muratoğlu demek Aydın Doğan demektir. Muratoğlu, Doğan'ın FETÖ işlerini yaptı 2011-16 dönemi. Arkadaşlar basın aleminde bir dönemin sonuna yaklaşıyoruz. Medya tarihinde önemli bir dönemece girdik" paylaşımı yaptı.

 

​Hisseler yüzde 7 düştü

 

Barbaros Muratoğlu'nun gözaltına alınması sonrası Doğan Holding hisseleri değer kaybetti. Hisseler saat 10.37 itibariyle yüzde 7.14 düşüşle 0.65 TL'den işlem gördü. 

Barbaros Muratoğlu

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