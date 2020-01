Doğan Holding’e yeni başkan

T24- Aydın Doğan’ın 4 kızından en küçüğü olan Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı, 1 Ocak 2012’den itibaren Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanlığına getirildi. Hanzade Vasfiye Doğan Boyner ise aynı tarihten itibaren Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevini üstlenecek.







İşe Arthur Andersen’de başladı





Hürriyet bu değişimi şöyle duyurdu: 1976 İstanbul doğumlu Begümhan Doğan Faralyalı, 1998 yılında London School of Economics’den Ekonomi ve Felsefe dallarında lisans derecesi ile mezun oldu. New York Arthur Andersen’da danışman olarak çalışmaya başlayan Faralyalı, daha sonra Londra Monitor&Co.’da Avrupa’nın önde gelen medya ve teknoloji şirketlerine yönelik yeniden yapılandırma projelerinde görev aldı.





Kanal D Romanya’yı kurdu





2004 yılında Stanford Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Faralyalı, İcra Kurulu Üyesi ve Yabancı Yatırımlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak Doğan Yayın Holding’in uluslararası alanda büyümesinden sorumlu oldu ve Doğu Avrupa ile Rusya dahil olmak üzere Avrupa’daki yatırım fırsatlarına odaklandı. Doğan Yayın Holding’in Türkiye dışındaki ilk televizyon yatırımı olan Kanal D Romanya’yı 2007 yılında kuran Faralyalı, bu kanalın Ringier ile ortaklığını gerçekleştirdi.





TME alım projesinde çalıştı





Begümhan Doğan Faralyalı, aynı dönemde Londra Borsası’nda işlem gören Trader Media East’in Hürriyet tarafından 500 milyon dolar karşılığında satın alınma projesinde çalıştı. Bu proje, Doğan Yayın Holding’in gerçekleştirdiği en büyük uluslararası atılım oldu. 2009 yılında Londra’dan Türkiye’ye temelli dönüş yapan Begümhan Doğan Faralyalı, Star TV’nin CEO’luğunu üstlendi. 2010 yılından bugüne kadar ise; Kanal D ve CNN Türk’ü de bünyesinden bulunduran Doğan TV Holding başkanlığını yürüttü. Halen Kanal D Romanya Yönetim Kurulu Başkanlığını sürdüren Begümhan Doğan Faralyalı, evli ve iki kız çocuk annesi.





Türkiye’nin en büyük internet holdingini kurdu





1 Ocak 2012’den itibaren Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vekili olarak görev alacak Hanzade Vasfiye Doğan Boyner, London School of Economics’ten ekonomi dalında lisans derecesiyle mezun olduktan sonra, Londra’da Goldman Sachs International’ın İletişim, Medya ve Teknoloji Grubu’nda finansal analist olarak çalıştı. 1999’da Columbia Üniversitesi’nden MBA derecesi alan Hanzade Doğan Boyner, aynı yıl Türkiye’ye döndü ve Türkiye’nin en büyük internet holdingi Doğan On-Line’ı kurdu. 2003 yılında o sırada Milliyet, Posta, Radikal ve Fanatik’ten oluşan Doğan Gazetecilik’in İcra Kurulu Başkanı oldu, 2010’da de Yönetim Kurulu Başkanlığı’na atandı.





Petrol Ofisi başkanlığını yaptı





Boyner, 2006 yılında Doğan Holding’in iştiraki Petrol Ofisi üzerinde Orta Avrupa’nın önde gelen petrol ve gaz şirketi OMV ile rafineri, petrol arama ve üretim alanlarında yapılan stratejik işbirliği anlaşmasında aktif rol aldı. 2006-2010 yılları arasında Petrol Ofisi Yönetim Kurulu Üyeliği, Şubat 2010 itibarı ile Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi. Doğan Holding’in Petrol Ofisi’ndeki hisselerinin tamamının OMV’ye satılması sürecini yürüten Hanzade Doğan Boyner, Aralık 2010’da sürecin tamamlanması ile Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ayrıldı. Hanzade Doğan Boyner halen, Grubun diğer enerji yatırımları ile yakından ilgilenirken, portföyünde bugün yüksek tirajlı Posta ve Fanatik gazeteleri bulunan Doğan Gazetecilik’in Yönetim Kurulu Başkanlığı, Hürriyet Gazetecilik Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği’ni yürütüyor.





En etkili iki Türk kadından biri





Girişimlerinin bir parçası olarak, Türkiye’nin en başarılı sosyal sorumluluk projelerininden biri olan “Baba Beni Okula Gönder” kampanyasını yürüten Hanzade Doğan Boyner, Earnst and Young’ın ‘Dünyanın En Başarılı Girişimcisi’ ödülünün verildiği Monte Carlo’daki 32 ülkeden 32 şirketin katıldığı yarışmada yedi kişiden oluşan jürisinin başkanlığını yaptı. Fortune dergisi tarafından 2007 yılında dünyada etkili iki Türk kadından biri olarak gösterilen Hanzade Doğan Boyner, evli ve bir çocuk annesi.