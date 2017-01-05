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BBC Türkçe

Doğan Holding'e baskın ve gözaltılar

Doğan Holding yetkilileri, şirketin Üsküdar'daki merkezine sabah saatlerinde yapılan baskınların ardından iki kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Doğan Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu da 'FETÖ/PDY soruşturması kapsamında' tutuklanmıştı.

05 Ocak 2017 13:40

Doğan Holding, şirketin Baş Hukuk Müşaviri Erem Turgut Yücel ile eski yöneticilerinden Yahya Üzdiyen'in, Üsküdar'daki merkez binalarına yapılan baskınlar sonrası gözaltına alındığını açıkladı.

Doğan Holding yetkililerinin yaptığı yazılı açıklamada, şirketin Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu'nun tutuklanmasına neden olan 'FETÖ/PDY soruşturması' kapsamında bu isimlerin ev ve ofislerinde arama yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu arama işlemi sadece adı geçen yöneticilerimizin şahsi çalışma ofislerinde yapılmış olup, Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının faaliyetlerini etkileyen herhangi bir durum bulunmamaktadır" ifadeleri yer aldı.

Doğan Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu, "FETÖ/PDY soruşturması kapsamında" Aralık ayının başında gözaltına alınmış, sonrasında da tutuklanmıştı.

"Terör örgütünün medya unsuru olarak faaliyet yürüttüğü ve bu şekilde FETÖ/PDY üyesi olduğu" iddiasıyla Muratoğlu hakkında gözaltı kararı çıkartıldığı bildirilmişti.

Doğan Holding yetkilileri, hükümetin 15 Temmuz darbe girişiminden sorumlu tuttuğu Fetullah Gülen yapılanmasıyla hiçbir ilişkisi olmadığını yinelemişti.

Uzun yıllardır Doğan Grubu bünyesinde görev yapan Muratoğlu, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan'ın yakın çalışma arkadaşlarından biri olarak biliniyor.

Reuters'ın haberine göre, gözaltıların ardından Borsa İstanbul'da işlem gören Doğan Holding hisseleri yeni güne yüzde 9.9 düşüşle başladı. Doğan Holding bünyesindeki Hürriyet Gazetesi'nin hisselerinde ise yüzde 7.6 kayıp görüldü.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası 'FETÖ' soruşturmaları kapsamında Türkiye'de yüzlerce şirketin yönetimine el konulmuştu.

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