Doğan Holding'e 6,1 milyon lira rekabet cezası

T24 - Rekabet Kurumu (RK), reklam soruşturmasını tamamladı. Kurum bu kapsamda bugün yaptığı açıklamada Doğan Grubu'nun reklam sektöründe hakim durumda olduğunu kaydetti.

Rekabet Kurumu (RK), reklam soruşturmasını tamamladı. Kurum bu kapsamda bugün yaptığı açıklamada Doğan Grubu’nun reklam sektöründe hakim durumda olduğunu tespit ettiklerini kaydetti. Doğan Grubu’nun hakim durumu kötüye kullandığına karar veren Kurum, Doğan Gazetecilik’e 2.3 milyon, Hürriyet Gazatecilik’e ise 3.8 milyon TL ceza verdi.

Habertürk Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş’nin şikayeti üzerine, Rekabet Kurulu tarafından, Doğan Yayın Holding A.Ş., Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş., Doğan Gazetecilik A.Ş., Bağımsız Gazeteciler Yayıncılık A.Ş., Doğan Daily News Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. hakkında, ’’yazılı basında hakimiyettin dolayı reklam konusunda rekabeti ihlal edip etmedikleri’’ konusunda başlatılan soruşturmanın nihai sonucu açıklandı.

Rekabet Kurumu toplantı odasında kararı okuyan Rekabet Kurumu Başkan Yardımcısı Erkan Yardımcı, söz konusu şirketler hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edip etmediklerinin tespiti için soruşturma açıldığını hatırlattı.

Yardımcı’nın açıkladığı karara göre, Doğan Yayın Holding A.Ş. bünyesinde günlük gazete reklam yeri pazarında faaliyet gösteren Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş., Doğan Gazetecilik A.Ş., Bağımsız Gazeteciler Yayıncılık A.Ş., Doğan Daily News Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. adlı şirketlerden oluşan ekonomik bütünlüğün, söz konusu pazarda hakim durumda bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.

Söz konusu şirketlerin günlük gazete reklam yeri fiyatlarının oluşumunda uyguladığı indirim sistemleri ve medya planlama, satınalma ajansları ile akdettiği mutabakat veya sözleşmelerdeki prim uygulamaları yoluyla hakim durumunu kötüye kullandığı oy çokluğu ile kararlaştırılırken, 2010 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirlerinin takdiren binde 7,5’i oranında olmak üzere;

- Hürriyet Gazetesi’ne 3 milyon 804 bin 716, 21 lira,

- Doğan Gazetecilik A.Ş.’ye 2 milyon 315 bin 585, 68 lira,

- Bağımsız Gazetecilik Yayıncılık A.Ş.’ye de 443 bin 509, 15 lira idari para cezası verildi.