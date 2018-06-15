Doğan Holding'den 'karşılıksız çek' açıklaması

Doğan Holding, medya satışı ile ilgili paranın tahsil edilemediği yönündeki iddianın tamamıyla asılsız olduğunu açıkladı.

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'den konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Sayın Ayşenur Aslan’ın Halk TV'deki programına katılan Barış Yarkadaş 'ın Doğan Grubu'nun Medya satışı ile ilgili 890 milyon ABD Doları'nı tahsil edemediği yönündeki iddiası tamamiyle asılsızdır. Satış tutarının tamamı, KAP'a usulüne uygun yapılan açıklamalarda da belirtildiği üzere tahsil edilmiştir. Ayrıca, iki adet radyo lisans opsiyonu da Demirören tarafından kullanılmış, 3 milyon ABD Dolar'lık bu opsiyonla birlikte toplam olarak 893 milyon ABD Doları nakden tarafımızdan tahsil edilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız."

Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın konuğu olan CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş , Doğan Medya Grubu'nun Demirören Grubu 'na satışıyla ilgili bir iddiada bulunarak Aydın Doğan'ın Demirören Grubu tarafından verilen 890 milyon dolarlık çeki tahsil edemediğini söylemişti.

Ne olmuştu?

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Aydın Doğan'ın Doğan Medya Grubu'nu sattığı Demirören Holding tarafından kendisine verilen çeki tahsil edemediğini iddia etmişti.

Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın programına konuk olan Yarkadaş şöyle konuşmuştu:

"Aydın Doğan'ın 890 milyon dolar çek verdiler değil mi? Çek verildiğinde çekin sahibi, bankadan istediği gün tahsil eder. Aydın Doğan şu anda 890 milyon dolarlık çekini tahsil edemiyor. Ziraat Bankası 'Bende böyle bir para yok, Demirören grubunda da böyle bir para yok, onlar bana yatırınca sana vereceğim' diyor."

