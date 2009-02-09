Doğan Holding’den Gazze’ye yardım

Bugün saat 22.30’dan itibaren Gazze’ye yardım için Kanal D ve Star TV’de ortak yayın yapılacak.



Doğan Holding, Kızılay’ın başlattığı “Gazze’ye yardım kampanyası”na katkı sağlamak için harekete geçti. Doğan Medya Grubu yayınları aracılığıyla Türk Kızılayı’nın kampanyasına destek verilirken, bugün saat 22.30’dan itibaren de Kanal D ve Star TV’de ortak yayın yapılacak. Uğur Dündar’ın yönetimindeki yayında, Gazze için yardım toplanacak.



Doğan TV Center’da düzenlenen toplantıda Türk Kızılayı Genel Başkanı Tekin Küçükali, Doğan Holding Genel Koordinatörü Nebil İlseven ve Star TV Haber Grup Başkanı Uğur Dündar “Gazze’ye yardım kampanyası” hakkında bilgi verdi.



Doğan Holding Genel Koordinatörü Nebil İlseven, “Doğan Grubu, bir asrı aşkın süredir bölgemizde saygın ve önemli bir hayır kurumu olarak hepimizin gurur vesilesi olan Türk Kızılayı’nın başlattığı bu yardım kampanyasına destek olmaktan büyük gurur duyuyor. Biz, yayın organlarımızın ve çalışanlarımızın bu kampanyada yer almasını bir görev biliyoruz” dedi.



Küçükali: Çok faydalı olacak



Kızılay Genel Başkanı Tekin Küçükali ise kampanyanın çok faydalı olacağına inandıklarını ifade ederek, “Doğan Medya Grubu’na ve Aydın Doğan Bey’e, Türk Kızılayı camiası adına şükranlarımı ifade ediyorum. Türk Kızılayı’nın tarihinde ilk defa böylesine kapsamlı bir medya grubuyla, halkın önüne çıkma imkânı bize sağlandı” diye konuştu.



Küçükali, yardım kampanyasına destek sağlamak için düzenlenecek programı sunacak olan Uğur Dündar’a da teşekkür ederek, şunları söyledi: “Böylesine bir sosyal sorumluluğun kaptanlığını ayın 9’u (yarın) itibariyle 22.30’da başlatacaklar. Ben şimdiden Türk insanının bu konudaki duyarlılığını, özelde Gazze, genelde dünya mazlumlarına yapılacak olan bu kapsamlı yardımın hayırlı olmasını diliyorum ve bütün insanımızın buna katlı sağlayacağını umut ediyorum.”



Topyekün seferberlik



Uğur Dündar da, “Ben de böylesine bir kampanyada görev almaktan dolayı çok gururluyum. Bunu insanlık için, kalıcı barış için, Gazze’nın acılı insanlarına Türkiye’den uzanacak sevgi dolu bir dostluk köprüsü oluşturabilmek için Doğan Medya Grubu’nun Kızılay’la el ele başlattığı bir seferberlik olarak görüyorum. Gerçekten de Doğan Medya Grubu ilk kez gerek yazılı, gerek görsel medya gücüyle topyekun bir seferberliğe girmiş durumda” dedi.

