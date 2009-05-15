Doğan Holding zarar açıkladı

Doğan Holding, 2009 yılının ilk üç aylık döneminde 11 milyon lira zarar açıkladı.



Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, 2009 yılının ilk üç aylık döneminde net satış gelirleri 2,2 milyar TL, Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK) 66 milyon TL, azınlık payları sonrası net dönem zararı ise geçen yılın aynı dönemine paralel olarak 11 milyon TL olarak gerçekleşti.



Doğan Holding Genel Koordinatörü Nebil İlseven, konuyla ilgili açıklamasında, ilk çeyrekteki ekonomik belirsizlikler ve piyasalarda ciddi daralmaların artarak sürdüğü bir dönem olması dolayısıyla, Doğan Grubu'nun bu ekonomik durgunluk dönemindeki özel koşullar nedeniyle kısa vadedeki performans ölçülerinin piyasa payı, yüksek likidite ve operasyonel etkinlik göstergelerine yoğunlaştığını belirtti.



İlseven, ilk çeyrekte başta enerji ve medya olmak üzere faaliyet alanlarında "lider pazar konumlarının" korunmasının, Grubun dönem sonu itibarıyla likidite imkanlarının 3,5 milyar TL düzeyine ulaşmasının ve sağlanan operasyonel karlılık sonuçlarının bu dönem için belirlenen hedeflere ulaşıldığını gösterdiğini ifade etti.



İlseven, holdingin önümüzdeki günlerde de bir yandan bu öncelikli hedeflere yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüreceğini, diğer yandan da mevcut ekonomik şartlardaki gelişmeleri dikkatle izleyerek, güçlü ve dengeli sermaye yapısıyla ülke ekonomisindeki bu zorlu dönemi başarı ile geride bırakacağını belirtti. (AA)





