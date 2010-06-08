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Ekonomi

Doğan Holding sermeyesini artırıp borç azaltacak

Doğan Yayın Holding sermayesini yüzde 40 artışla 1.4 milyar liraya çıkararak net borçluluğu azaltmayı hedefliyor.

08 Haziran 2010 03:00

T24 - Doğan Yayın Holding sermayesini yüzde 40 artışla 1.4 milyar liraya çıkararak net  borçluluğu azaltmayı hedefliyor.
   
Şirketten bir yetkili Reuters'a yaptığı açıklamada, "Sermaye artırımından gelen para ile net borçluluğu azaltmayı hedefliyoruz"  dedi.
  
Doğan Yayın Holding, dün akşam KAP'a yaptığı açıklamada, 2 milyar lira kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 1 milyar lira olan  çıkarılmış sermayesinin tamamının nakden karşılanmak suretiyle yüzde 40 artışla 1.4 milyar liraya çıkarılmasına karar verildiğini  bildirdi.
  
Sermaye artırım tarihine ilişkin ise bir açıklamada bulunulmadı.
  
Doğan Yayın Holding hisseleri ilk işlemlere yüzde 0.68 kayıpla başlamasının ardından saat 09:53'te yüzde 1.36 düşüşle 1.45 liradan  işlem görüyor.
  
Doğan Yayın Holding Yönetim Kurulu Üyesi Soner Gedik, 13 Mayıs'ta Reuters ile yaptığı söyleşide, ana ortakların politikasının  finansal yapıyı daha da kuvvetlendirmek olduğunu belirterek, "Operasyonel nakit akışımızın düzelmeye başlaması ve sermaye  artırımlarıyla grup bünyesindeki borç pozisyonu azaltılıyor. Son olarak, 198 milyon lira nominal değerli bedelli sermaye artırımı Nisan  ayında tamamlandı. Borç kompozisyonu ve geri ödeme yılları da ideal oranlara yaklaştırılmıştır. Dolayısıyla Mart sonu itibariyle 719  milyon dolar olan net banka borcumuz sermaye artırımı sonrasında yaklaşık 600 milyon dolar seviyelerine geriledi. Önümüzdeki  dönemlerde tekrar net kâra geçmek için uygun zemin hazırlanmıştır. Şirketlerimizin kârlılıklarının artması ve borçluluk oranımızın  düşmesi ile kurlarda da dalgalanmalar olmadığı takdirde net kârımızın önümüzdeki dönemlerde tekrar pozitife dönmesi için uygun  zemin hazırlandı" ifadelerini kullanmıştı.
  
Finans Invest'in konuya ilişkin yayınladığı notunda, Doğan Yayın Holding'in bedelli sermaye artırımı sonrası 2009 yılından bu yana  şirkete eklenen nakit tutarının 782 milyon liraya ulaşacağı belirtilerek, kararın hissede ilk aşamada olumsuz etki yapabileceği  kaydedildi. Notta, şirkete yönelik devam eden vergi davaları sonuçlanana kadar medya varlıklarında bir birleşme ya da satın alma  beklenmediği vurgulandı.



 

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