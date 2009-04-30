Doğan Holding, POAŞ'ı satmayacak

Doğan Holding, Petrol Ofisi'nin şirkete ait hisselerinin tamamının ortağı Avusturyalı petrol şirketi OMV'ye satılması veya OMV'nin sahibi bulunduğu hisselerin şirket tarafından satın alınması yönünde bir görüşme sürecinin gündemde olmadığını bildirdi.



Doğan Holding'den İMKB'ye yapılan açıklamada, bir yayın organında, müşterek yönetime tabi teşebbüslerden POAŞ'ın şirkete ait hisselerinin tamamının ortağı OMV'ye satılması veya OMV'nin sahibi bulunduğu hisselerin şirket tarafından satın alınması yönünde pazarlık yapıldığı şeklinde bir yazının yer aldığının görüldüğü hatırlatıldı.



Açıklamada, "Mevcut durum itibarıyla zaten içeriğinde dedikodu niteliğinde olduğu belirtilen yazıda iddia edildiği gibi POAŞ hisselerinin ortağımız veya başka bir kişi ya da kuruluşa satılması veya ortağımızdan satın alınması yönünde bir görüşme süreci gündemde değildir" denildi.



OMV, krizi fırsata çevirmenin hesaplarını yapıyordu



Krizde 5 milyar Euro’luk dev bütçe oluşturarak pazar payını büyütmek isteyen Avusturyalı petrol şirketi OMV, Petrol Ofisi`nin çoğunluk hissesini ele geçirmek için harekete geçmişti.

Mart sonunda Macaristan şirketi MOL`deki yüzde 21.2`lik hissesini 1.4 milyar Euro’ya, Rus Surgut`a satan OMV, krizi fırsata çevirmenin hesaplarını yapıyordu.



Almanya`daki Boerse Express gazetesi ve ekonomi portalı Bloomberg`te de yer alan kulislere, Petrol Ofisi`nin (POAŞ) ana ortaklarından OMV, Tüpraş`ı veya Polonya merkezli PKN`i satın alma veya Petrol Ofisi`ndeki yüzde 40,19 olan payını artırma konularıyla ilgileniyor.



