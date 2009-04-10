Doğan Holding, MP ihalesinden çekildi

Doğan Holding ve Lottomatica birlikte ön yeterlilik aldıkları şans oyunları özelleştirme ihalesine teklif vermeyeceklerini açıkladı.



Doğan Holding’den yapılan açıklamada, konjonktürün uygun olmaması nedeniyle ihaleye teklif vermeme kararı alındığı belirtilirken, İtalya’nın önde gelen medya ve finansal hizmetler şirketlerinden Lottomatica ise stratejik nedenlerle ihaleden çekildiğini belirtti.



Doğan Holding’den yapılan açıklamada, “Şu anın uygun bir zaman olmadığına karar verildi. Karar teklif sürecinin doğal bir sonucudur. Özelliştirmelerde incelemelerinizi yaparsınız. Katılmak veya katılmamak kendi uhtenizdedir. Katılmama kararı doğal bir süreçtir” denildi.



