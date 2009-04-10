T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Doğan Holding, MP ihalesinden çekildi

Doğan Holding ve Lottomatica birlikte ön yeterlilik aldıkları şans oyunları özelleştirme ihalesine teklif vermeyeceklerini açıkladı.

10 Nisan 2009 03:00

Doğan Holding ve Lottomatica birlikte ön yeterlilik aldıkları şans oyunları özelleştirme ihalesine teklif vermeyeceklerini açıkladı.

Doğan Holding’den yapılan açıklamada, konjonktürün uygun olmaması nedeniyle ihaleye teklif vermeme kararı alındığı belirtilirken, İtalya’nın önde gelen medya ve finansal hizmetler şirketlerinden Lottomatica ise stratejik nedenlerle ihaleden çekildiğini belirtti.

Doğan Holding’den yapılan açıklamada, “Şu anın uygun bir zaman olmadığına karar verildi. Karar teklif sürecinin doğal bir sonucudur. Özelliştirmelerde incelemelerinizi yaparsınız. Katılmak veya katılmamak kendi uhtenizdedir. Katılmama kararı doğal bir süreçtir” denildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24