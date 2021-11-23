"Doğan Holding kurmay katında üçüncü kuşak döneminin başlaması gündemdeymiş"

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, bugün kaleme aldığı yazısında Aydın Doğan'ın torunu Aydın Doğan Yalçındağ'ın Doğan Holding'in başına geçmesinin konuşulduğunu yazdı.

“Şimdi duydum ki holdingin kurmay katında üçüncü kuşak döneminin başlaması gündemdeymiş” diyen Pehlivan, “Dedesiyle aynı adı taşıyan Aydın Doğan Yalçındağ’ın holdingin başına geçmesi arzulanıyormuş. Aile meclisi ne der bilinmez ama anne Arzuhan Doğan Yalçındağ’ın hayaliymiş bu” dedi.

Pehlivan’ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

Malum, Doğan Holding’in yönetiminde Aydın Doğan’ın dört kızı var. Yönetim Kurulu Başkanı ise en genci olan Begümhan Doğan Faralyalı. Şimdi duydum ki holdingin kurmay katında üçüncü kuşak döneminin başlaması gündemdeymiş. Dedesiyle aynı adı taşıyan Aydın Doğan Yalçındağ’ın holdingin başına geçmesi arzulanıyormuş. Aile meclisi ne der bilinmez ama anne Arzuhan Doğan Yalçındağ’ın hayaliymiş bu.

Zaten Aydın Doğan torunu için şöyle dememiş miydi zamanında: “Doğan’ın gelip aramıza katılmasını çok arzuluyorum. Holdingi çok ileriye götüreceğine inanıyorum. Tüm torunlarımın birlikte Doğan Holding’i büyüttüğünü görmeyi çok isterim.”

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