Doğan Holding'in yatırım bankasına faaliyet izni çıktı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) 19 Mart 2020 tarihinde kuruluş izni verdiği D Yatırım Bankası A.Ş.'nin faaliyet izni Resmi Gazete’de yayınlandı.

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Çağlar Göğüş, bankanın faaliyet izni almasının ardından yaptığı açıklamada bankacılık ve finansmanın Doğan Grubunun önemli büyüme alanlarından biri olduğunu belirterek “Grubumuzun yatırım, bankacılık ve e-ticaret deneyiminden faydalanarak, yüksek katma değerli sektörlere yatırım yapma hedefimiz doğrultusunda faaliyete başlayan Doğan Yatırım Bankası ile üst düzeyde yatırım bankası hizmetlerini, finansmanı ve dijital çözümleri birlikte sunmayı hedefliyoruz" dedi.

Doğan Yatırım Bankası Genel Müdürü Hulusi Horozoğlu da “Güçlü ve yetkin kadromuzla, müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel, katma değerli kurumsal ve ticari bankacılık, yatırım bankacılığı, yapılandırılmış finansman ve hazine ürün ve hizmetleri sunarak sektörde fark yaratmayı amaçlıyoruz” açıklamasında bulundu.