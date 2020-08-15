Doğan Holding'in cirosu salgında yüzde 35 daraldı ama kasadaki döviz sayesinde kârı yüzde 21 arttı

İki yıl önce gazete ve televizyonlarını satarak medyadan çıkan Aydın Doğan’ın kurucusu olduğu Doğan Holding kârını ikinci çeyrekte yıllık yüzde 21 artırarak 268 milyon TL’ye çıkardı. Ciroda daralma var: Yıllık yüzde 35 daralarak 2 milyar 55 milyon TL’ye indi. Bununla birlikte kasadaki nakit döviz nedeniyle kurdan sağlanan gelir ve faiz geliri kazancı kârı olumlu etkiledi.

Haziran sonu itibarıyla Doğan’ın solo net nakit pozisyonu 470 milyon dolar olarak gerçekleşti, Mart sonu bu rakam 505 milyon dolardı.

Akaryakıt cirosuyüzde 45 daraldı

Akaryakıt perakende grubu ikinci çeyrek cironun yüzde 71’ini oluşturdu ve bu grubun cirosu yüzde 45 daralma gösterdi. Özellikle Nisan ve Mayıs aylarında Covid salgının nedeniyle sokağa çıkma yasakları talebi olumsuz etkiledi.

Ekonomi Servisi