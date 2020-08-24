Doğan Holding İcra Kurulu Başkanı Göğüş: 'Amiral gemi’ sözü üzerimize yapıştı, ben artık kârın dağılımına bakıyorum

Doğan Holding İcra Kurulu Başkanı Çağlar Göğüş, "Amiral geminiz ne olacak sorusuyla çok karşılaşıyoruz, 'amiral gemi’ sözü üzerimize yapıştı. Ben artık kârın dağılımına bakıyorum. Yurtdışındaki medya işimiz Romanya önemli bir yer teşkil ediyor. Türkiye’deki finansal hizmetler, faktoring önemli bir yer teşkil ediyor. Ticaret işimiz iyi devam ediyor” dedi.

Dünya’dan Handan Sema Ceylan’a konuşan Göğüş, yeni alanlar olarak kimya, oto yan sanayi ve ambalajdan oluşan üç ana sektör belirlediklerini, lisansını aldığı yatırım bankasını 2021’in ilk çeyreğinde faaliyete geçirmeye hazırlandıklarını söyledi.

‘Erkenden başlayalım istiyoruz’

"Büyük bankaların masaları çok kalabalık” diyen Doğan Holding İcra Kurulu Başkanı Çağlar Göğüş, “KOBİ segmenti desteklenmeye en muhtaç alanda. Büyük bankalar tam hizmet vermekte bazen zorlanıyor. Biz e-ticaret deneyimimizi de harekete geçirerek, teknolojiye daha yakın bir yapı kurup güzel bir hikaye çıkarabileceğimizi düşünüyoruz” dedi.

Başka alanlardaki tecrübelerini yatırım bankası alanına yönlendireceklerini belirten Göğüş, şöyle devam etti: “Yatırım bankası kurmak için lisans iznimizi aldık. Bankanın ismi üzerinde çalışıyoruz Personel ve teknik altyapı çalışmalarını da hızlandırdık. Yılsonu için faaliyete geçecek şekilde çalışıyoruz. Bir ay uzar, kısalır. 2021’in ilk çeyreğinde faaliyet geçirelim istiyoruz. Henüz isim üzerinde çalışıyoruz. E-ticaret know-how’ımızdan faydalanarak, teknolojiye yakın bir yapı kurmak için çabalıyoruz. İki boyutlu düşüncemiz var. Büyük bankaların masaları çok kalabalık. Özellikle ticari işletmelerde ticari finansman yapılandırmalar hem danışmanlık anlamında bir fırsat olduğunu hem de şirketlerin de ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Biz de piyasalardan bu ihtiyacın geri bildirimini alıyoruz. İkincisi; e-ticaret platformlarından veri kullanımını da zenginleştirerek, aslında kredi modelleri dünyada olan uygulamaları harekete geçirmek. Türkiye’de de ciddi fırsat olduğunu düşünüyoruz. KOBİ segmenti desteklenmeye en muhtaç alan. Büyük bankalar bazen hizmet vermekte zorlanıyor. Biz iki boyutu birleştirip yatırım için güzel bir hikaye çıkarabileceğimizi düşünüyoruz. Dünyada da çok örneği var. Türkiye’de de yeni yeni başlayan bir alan. Erkenden başlayalım istiyoruz. Biliyorsunuz bir işe erken girmenin avantajları var.”

‘Ben artık karın dağılımına bakıyorum’

Doğan Holding bünyesinde bulunan, Türkiye’nin en büyük medya grubu Doğan Medya 2018 yılında Demirören’e satılmıştı. Hala “Amiral geminiz ne olacak” sorusuyla karşılaştıklarını belirten Göğüş, “Amiral geminiz ne olacak sorusuyla çok karşılaşıyoruz, 'amiral gemi’ sözü üzerimize yapıştı. Ben artık kârın dağılımına bakıyorum. Orada mümkün olduğunca homojen bir dağılım olsun istiyorum. Çok küçük oyuncular kalsın istemiyorum. Bir tane şirketten EBITDA’nızın ve kârınızın yüzde 80’i gelmiyor şu anda. Bana sorarsanız EBITDA ve net kârda dengeleyici bir hale geldik. Nedir mesela; enerji, bizim için önemli bir yer teşkil ediyor. Yurtdışındaki medya işimiz Romanya önemli bir yer teşkil ediyor. Türkiye’deki finansal hizmetler, faktoring önemli bir yer teşkil ediyor. Ticaret işimiz iyi devam ediyor” dedi.

Göğüş’ün sözünü ettiği EBITDA, İngilizce ‘earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization’ ifadesinin kısaltmasından geliyor. Bu ifade bir şirketin gelirleri, faiz giderleri, vergiler, amortisman ve itfa payları düşülerek, mevcut faaliyet kârlılığının hesaplanması anlamına geliyor.

Yurtdışı medya işimizde borcumuz sıfıra yaklaştı

Romanya’daki medya yatırımlarından iyi sonuç aldıklarını söyleyen Göğüş, “Yurtdışında bir ana işimiz var; Romanya. Orası iyi gidiyor. Sadece TV kanalımız değil, 5 portalımız, bir radyomuz var. Oraya entegre medya şirketi tanımı yapıyoruz. TV gelirlerimiz reklamın ötesinde, kablo, internet ve radyo ile çeşitlendi. Riski çok azaldı. Benim ana bakışım; riski azaltıp, öngörülebilirliği artırmak. Bu neden önemli, bir TV programı istediğiniz ratingi getirmediği zaman ondan sonraki üç ay kara kara düşünmememiz lazım. Orada sağlıklı bir gelir dağılımımız var. Bu bizi yüreklendiriyor. Euro kazanıyoruz, o şirketimizin borcu da sıfıra yaklaştı” dedi.

‘İçerik çok pahalı’

İçerik üretmenin pahalı olduğunu belirten Göğüş, şöyle devam etti: “İçerik çok pahalı. İçerik üretmek kıymetli ama pahalı olduğunu da biliyoruz. Belli bir aboneye ulaşmak için içeriği çok zenginleştirmek gerekiyor. O da çok kolay değil, hangi kadroyla kaç kişi yapacak. Freelance modelleri de konuşuluyor ama uygulaması çok kolay değil. Romanya'daki işimizde içeriği güçlendirmek istiyoruz. Platform olmak çok büyük bir maliyet ama Romanya'da işimizi de oturttuğumuz için güçlendirmek istiyoruz.”

‘TL geliri olan işte yabancı para borçlanmıyoruz’

Göğüş, Koronavirüs (Covid-19) salgını sürecini iyi yönettiklerini belirtirken, basit düşünerek kur dalgalanmalarından az etkilendiklerini belirtti.

Göğüş şunları söyledi: “Kur dalgalanmalarını yönetme konusunda basit düşünmeye çalışıyorum. Çok fazla komplike ürünlerden, çözümlerden kaçınıyorum. Çok temel ne yapıyoruz: TL geliri olan bir işte kesin yabancı para borçlanmıyoruz. Açık pozisyon oluşturmuyoruz. Çok büyük oranda türev işlemleri kesinlikle kullanmıyoruz. Akaryakıtta da o riskimiz var. Millileştirene kadar ve millileştirdikten sonra geri ödeme yaptığımız vadeye kadar orada da çok sınırlı hedging kullanıyoruz. Görüyorum ki çok büyük gruplar çok komplike ürünlerden hep zarar etmiş. Bir yıl kazanıyorsunuz ama üç yıl kaybediyorsunuz. Bir de şuna inanıyorum; bu şirketlerin görevi operasyon kârı üretmek, finansal kâr üretmek değil. Bu şirketler banka değil. Çok basit türevler kullanıyoruz -zaten onu yapmak zorunda kalıyoruz, swap, forward-komplike olanlara hiç girmiyoruz.”