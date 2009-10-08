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Doğan Holding, hakkındaki iddiaları yalanladı

Doğan Holding'ten, hakkındaki iddialara cevap geldi. Dün, Sabah ve Vakit gazetelerinde yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

08 Ekim 2009 03:00

Doğan Holding'ten, hakkındaki iddialara cevap geldi. Dün, Sabah ve Vakit gazetelerinde yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi; bu gazeteler hakkında yargıya başvurulacağı kaydedildi.


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Doğan Yayın Holding, Sabah ve Vakit gazetelerinde yer alan haberlerle ilgili açıklama yaptı.


DOĞAN GRUBUNA CEZA AB RAPORUNDA


Haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Sabah ve Vakit gazetelerinin 7 Ekim 2009 Çarşamba tarihli nüshalarında geçen 'Doğan'dan oyun içinde oyun' başlıklı haberler uydurma, kasıtlı ve yanlışlarla doludur. Bu gazeteler hakkında derhal yargıya başvurulacaktır.

Yargıyı ve kamuoyunu etkilemek amacıyla hazırlanan haberdeki konuların açıklığa kavuşması büyük önem arz etmektedir. Yapılmak istenen, Doğan TV'ye kesilen vergi cezası ile ilgili davayı Doğan TV kazanırsa, 'Hakimler kazandırdı', kaybederse 'Hukuk tecelli etti' şeklinde yargıyı ve grubumuzu zan altında bırakabilecek bir zemin oluşturmaktır."

Haberlerde bahsi geçen N.T ve N.G rumuzlu kişilerle, Doğan Grubu'nun hiçbir ilişkisi olmadığının da altı çizildi.

Yürütmeyi durdurma davasının ise, belirtildiği gibi 2 Ekim Cuma günü değil, 29 Eylül Salı günü 15.02'de sisteme verildiği açıklandı.

Yapılan açıklamada, doğru takip edilebilmesi için vergi mahkemelerinde açılan davaların dosya ve evrak numaraları da sıralandı.

Doğan Holding, asılsız haberlerle ilgili yargıya başvurulacağını belirtti ve yargıya olan inanç vurgulandı:

"Kamuoyunun yanlış bilgilendirilerek yanıltılması yönündeki bu haberle ilgili olarak Doğan Holding ve ilgili iştirakleri her türlü yasal hakkını kullacaktır. Bütün bu hem yasal hem etik olmayan yönlendirmelere rağmen, Türkiye'de hakimlerin olduğuna, hukuka ve vicdanlarına göre karar verdiklerine inancımız tamdır."

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