Doğan Holding, cirodaki yüzde 21 düşüşe rağmen kârını yüzde 39 artırdı

Doğan Holding 2020’nin ilk üç ayında kârını yüzde 39 artırarak 321 milyon liraya çıkardı. Şirketin kâr artaşında başrolü, kur farkı ve faiz gelirleri oynadı. Şirketin konsolide cirosu ise yıllık yüzde 21 daralma ile 2 milyar 405 milyon TL’ye indi. Cirodaki azalma toplam gelirlerin yüzde 75’ini oluşturan akaryakıt dağıtım bölümünde yaşanan yıllık yüzde 30 daralmadan kaynaklandı. Doğan Holding, akaryakıtta Aytemiz'in ortağı...

Nakit 505 milyon doları var

Doğan Holding’in solo net nakit pozisyonu da 2019 sonundaki 512 milyon dolardan Mart sonunda 505 milyon dolara çıktı.

Holding akaryakıtın yanı sıra otomotiv (Suzuki distribütörlüğü), otomotiv yan sanayi (Ditaş), finans (Doruk Faktoring) gibi sektörlerde faaliyet gösteriyor. Aydın Doğan'ın kurucusu olduğu Holding'in Yönetim Kurulu Başkanlığını Begümhan Doğan Faralyalı yürütüyor.