Doğan Holding: Baskı siyasi

Doğan Yayın Holding, Maliye Bakanlığı'nın verdiği rekor cezaya ve Başbakan'ın 'yanlı' ithamları karşısında yeni bir açıklama yaptı.





Doğan Yayın Holding'in yaptığı yeni açıklama şöyle:



"Ülkemizin köklü kurumlarından biri olan Doğan Grubu, yıllardır Türkiye’ye hizmet etmekte ve ülkemizin büyük vergi mükelleflerinden biri olarak, bu hükümet dönemi dahil sürekli takdire mazhar olmaktadır.



Adalet ve Kalkınma Partisi’nin özellikle 2007 seçimlerinden sonraki iktidar döneminde, gruba yönelik siyasi itham ve suçlamalara paralel olarak bürokratik baskı ve engellerin de arttığı görülmektedir. Son bir yıldır şirketlerimizde sürekli inceleme yapılmaktadır.



Bu incelemelerin sektör veya konu incelemesi olup olmadığı, bir sektördeki tüm şirketleri kapsayıp kapsamadığı, eğer konu incelemesi ise aynı konuda faaliyet gösteren diğer şirketlerin de inceleme kapsamında olup olmadığı belli değildir. Köklü bir geleneği olan Maliye Bakanlığımızın tarihinde bir gruba ait 7 şirketin aynı anda beş yılının 40 küsur vergi inceleme elemanı ile 11 aydır incelendiği görülmemiştir. Bunun siyasi ortamdan tetiklenen bir inceleme olduğu konusunda ciddi şüphelerimiz vardır. Bu şüpheyi besleyen bizzat Sayın Başbakan’ın gerek parti kongrelerinde gerek siyasi mitinglerde dile getirdiği Doğan Grubuna yönelik suçlamaları ve ithamlarıdır.



Doğan Yayın Holding ile ilgili son vergi cezasının da açıkça gösterdiği gibi, bağımsız ve tarafsız medyayı sindirmek amacıyla başvurulan bu yöntemlere hiçbir demokraside rastlanamaz.



Bu haksız saldırılar ve AKP iktidarının başvurduğu yıldırma ve yok etme kampanyası karşısında kamuoyumuza bir kez daha sesleniyoruz:



1. Doğan Grubu bir siyasi parti değildir. Ne bir siyasi partinin rakibi ne de yandaşıyız. Grup medyasının iktidar ya da muhalefet partileri ile hiçbir bağı ve bağlantısı yoktur. İktidarı da muhalefeti de yeri geldiğinde çekinmeden eleştiri hakkını hiçbir kısıtlama olmadan kullanır.



Bunun en yakın örneği CHP Genel Sekreter Yardımcısı Sevigen ile ilgili iddiaların grubumuz gazetelerinden biri tarafından ortaya çıkarılmasıdır.



2. Doğan Grubu medyası bu ülkede bağımsız ve tarafsız gazeteciliğin temsilcisidir 60 yıldır bu kimliği ile bu kimliği ile her kesimden kaynaklanan yolsuzluklarla mücadele etmeyi bir görev bilmiştir. Ülkemiz demokrasisinin sağlam temeller üzerinde gelişmesi için üstüne düşen tüm sorumlulukları yerine getirmiş, ve karşılaştığı tüm zorluklara göğüs germiştir.



3. Dogan Grubu hiçbir zaman ve hiçbir koşulda özel bir imtiyaz ve ayrıcalık peşinde olmamış, devletten sadece adalet ve eşitlik talep etmiştir.



4. Doğan Grubu, bünyesinde 24.000’i aşkın insana istihdam sağlayan, başta küçük yatırımcıları ve yabancı ortakları olmak üzere ülke ekonomisine önemli katkıları bulunan, her türlü hesabı şeffaf ve uluslararası denetimden geçen bir varlıktır. Bu değere siyasi nedenlerle zarar vermek ülkeye hizmet değil, basit ve önyargılı duygulara teslim olmaktır.



5. Doğan Grubunun her şirketi en ince hesabına kadar incelemeye açıktır. Her bir kuruşun hesabı verilir. Ancak otoriter bir siyasi güce karşı mücadele etmenin zorluğu da açıktır. Bu ülkede yatırım yapan, istihdam sağlayan, vergisini ödeyen tüm kurum ve kişilerin de yapılan haksızlıklara dur deme zamanı gelmiştir.



6. Doğan Grubu demokrasinin erdemine ve hukukun üstünlüğüne inanmakta ve en büyük güvencesini bağımsız yargıdan almaktadır.



Sonuç olarak; Doğan Grubu sadece ve sadece adalet, hakkaniyet ve eşitlik peşindedir."