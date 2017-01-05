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Doğan Holding Baş Hukuk Müşaviri ile eski CEO'su da FETÖ'den gözaltına alındı!

Gözaltına alınan yöneticilerine evlerinde ve ofislerinde arama yapıldığı belirtildi

05 Ocak 2017 12:53

Doğan Holding Baş Hukuk Müşaviri Erem Turgut Yücel ile holdingin eski CEO'su Yahya Üzdiyen 'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Doğan Holding, operasyonun tutuklanan Ankara temsilcileri Barbaros Muratoğlu hakkındaki soruşturma kapsamında gerçekleştiğini bildirdi.

Doğan Holding’ten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bu sabah Şirketimiz Baş Hukuk Müşaviri Erem Turgut Yücel’in ve eski yöneticimiz Yahya Üzdiyen’in, daha önce Ankara Temsilcimiz Barbaros Muratoğlu’nun tutuklanmasına neden olan soruşturma kapsamında ev ve ofislerinde arama yapılmış ve kendileri gözaltına alınmıştır.  Söz konusu arama işlemi sadece adı geçen yöneticilerimizin şahsi çalışma ofislerinde yapılmış olup, şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının faaliyetlerini etkileyen herhangi bir durum bulunmamaktadır. Şirketimiz ve bağlı ortaklıkları faaliyetlerine aynen ve kesintisiz olarak devam etmektedir. Konu ile ilgili yeni bir gelişme olduğu takdirde ayrıca kamuya açıklama yapılacaktır."

 

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Doğan HoldingBaş Hukuk MüşaviriFETÖgözaltıAnkara

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