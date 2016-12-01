Doğan Holding Ankara Temsilcisi gözaltına alındı

Doğan Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu, "FETÖ/PDY soruşturması kapsamında" gözaltına alındı. Muratoğlu'nun İstanbul'a götürüleceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı (AA), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde, "terör örgütünün medya unsuru olarak faaliyet yürüttüğü ve bu şekilde FETÖ/PDY üyesi olduğu" iddiasıyla Muratoğlu hakkında gözaltı kararı çıkartıldığını bildirdi.

AA'nın haberine göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Barbaros Muratoğlu'nu Ankara Etimesgut'ta gözaltına aldı.

Gözaltı haberinin duyulmasının ardından Borsa İstanbul'da işlem gören Doğan Holding hisselerinde yüzde 8'i aşan kayıplar görüldü.

Uzun yıllardır Doğan Grubu bünyesinde görev yapan Barbarosoğlu, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan'ın yakın çalışma arkadaşlarından biri olarak biliniyor.