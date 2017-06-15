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Doğan Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu tahliye edildi

Muratoğlu'nun hapiste geçirdiği süre gözönüne alınarak tahliye edildiği bildirildi

15 Haziran 2017 19:09

Doğan Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu hapiste geçirdiği süre gözönüne alınarak tahliye edildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Muratoğlu'nu 2 yıl, 1 ay hapis cezasına çarptırarak, tahliyesine karar verdi.

Duruşmada mütalaasını açıklayan duruşma savcısı Muratoğlu’nun “Örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme” suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaanın ardından son sözü sorulan Barbaros Muratoğlu, “Tanık olarak dinlenen kişi bu suçu benim işlemediğimi söylüyor. Suçsuzum beraatimi istiyorum” dedi.

Alınan son söz ve avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme Muratoğlu’nun “Örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme” suçundan 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Cezada indirime giden mahkeme 2 yıl 1 ay hapis cezasına hükmetti.

Mahkeme kararla birlikte Barbaros Muratoğlu’nun tahliye edilmesine de karar verdi.

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