"Doğan her 4 bebekten 3’ü Suriyeli" diyen Hatay Belediye Başkanı Savaş'a İçişleri'nden 3 gün sonra tepki: Suç duyurusunda bulunulacak

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın Suriyelilerin doğum oranlarıyla ilgili sözleri nedeniyle Hatay Valiliği'nce suç duyurusunda bulunulacağını duyurdu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Hatay'da doğan her 4 çocuktan 3'ünün Suriyeli olduğunu ve 12 yıl sonra Hatay'ın Suriyeli bir başkana teslim edilebileceğini söyleyen Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a 3 gün sonra tepki gösterdi.

Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Çataklı şu ifadeleri kullandı:

"Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 'Hatay’da doğan 4 çocuktan 3'ünün Suriyeli olduğu' şeklinde açıkça yalan söyleyerek milletimizi tahrik etmeye kalkmıştır. Türkiye’de doğan Suriyeli bebek oranı yüzde 8, Hatay’da ise 4’te 1’dir.

Rakamlar üzerinden yalan söyleyerek ırkçılık yapmak, tam da faşist zihniyetin alışkanlığıdır. Yarın Hatay Valiliğimizce kendisi hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu mübarek gecede müfteri ve yalancıları Allah’a havale ediyoruz."