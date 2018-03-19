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Doğan Hasol'dan "Türkiye'de mimar yok" diyen İlber Ortaylı'ya: Kitabımı okumasını tavsiye ederim

"Ortaylı'nın, 'ülkede mimar yok' demesi, 'ülkede tarihçi yok' denmesi kadar tutarsızdır"

19 Mart 2018 19:10

Uzun yıllar Mimarlar Odası'nda görev alan, Yapı-Endüstri Merkezi (YEM) kurucusu mimar Doğan Hasol, Türkiye’de ‘iyi mimar olmadığını’ savunan tarihçi İlber Ortaylı’ya tepki gösterdi. "Ortaylı'nın, 'ülkede mimar yok' demesi, 'ülkede tarihçi yok' denmesi kadar tutarsızdır" diyen Hasol, ünlü tarihçiye ’20. Yüzyıl Türkiye Mimarlığı’ isimli kitabını okuması tavsiyesinde bulundu. 

Hafta sonu Mersin’de bir ekinliğe katılan tarihçi-yazar İlber Ortaylı, "Şu anda en iyi mühendislere sahibiz ama mimarımız yok. Çünkü cahiliz” diye konuşmuştu. Kişisel Twitter hesabında Ortaylı’nın sözlerini eleştiren Hasol, şunları söyledi:

"İlber Ortaylı bir konferansta, Türklerin tarih bilmeyen çok eğitimli, cahil bir millet olduğunu söylemiş, 'İyi hekimlere, mühendislere sahibiz ama mimarımız yok, çünkü cahiliz' demiş. Ortaylı'nın sözleri, 'bilgisi yok, ama fikri var' deyişine örnek... ‘Genelleme' tuzağına düşmüş.

Tarihçi İlber Ortaylı'nın, "ülkede mimar yok" demesi, "ülkede tarihçi yok" denmesi kadar tutarsızdır. Kendisine, "20.Yüzyıl Türkiye Mimarlığı" kitabımı okumasını tavsiye ederim."

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