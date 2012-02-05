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Doğan Güreş: Tehdit iddiası kuyruklu yalan

Eski Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis’in ölümüne neden olan uçak kazasıyla ilgili üretici firmanın tehdidi nedeniyle “Kaza buzlanmadan kaynaklandı” diye ifade verdiği öne

05 Şubat 2012 02:00

T24 - Eski Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis’in ölümüne neden olan uçak kazasıyla ilgili üretici firmanın tehdidi nedeniyle “Kaza buzlanmadan kaynaklandı” diye ifade verdiği öne sürülen emekli Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş, iddiayı yalanladı.


Güreş’in, kazayla ilgili, Ankara Özel Yetkili Savcısı Mehmet Özgür’e, verdiği ifadede, “Bitlis’in ölümüne neden olan uçak kazasının ardından üretici firmanın tehdidi nedeniyle, ‘buzlanma’ diye bir ara yol bulduk. Firmanın ‘Uçak satmayız’ tehdidi karşısında kazada uçak hatası ihtimalini araştırmadık” dediği öne sürülmüştü. Güreş, “Rahmetli Bitlis’in ölümüne neden olan uçak kazasıyla ilgili ‘Buzlanma diye bir ara formül bulduk’ şeklinde hiçbir zaman, hiçbir yerde bir ifadem olmadı. Külliyen yalan. Hem de kuyruklu yalan” dedi.



Çillioğlu için ifade vermiş


Uğur Ergan'ın Hürriyet'tek haberine göre; Ankara Cumhuriyet Savcılığı yetkilileri de Güreş’in, Temmuz 2011’de, 1994’te lojmanında ölü bulunan ve intihar ettiği öne sürülen eski Tunceli Jandarma Alay Komutanı Albay Kazım Çillioğlu hakkında ifadesine başvurulduğunu söylediler. Ailesinin 2010’da yaptığı suç duyurusu üzerine Çillioğlu’nun ölümü hakkında soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmada, Albay Çillioğlu’nun Düzce’de bulunan mezarı açılmıştı. Adli Tıp raporunda, Çillioğlu’nun saç köklerinde arsenik, kürek kemiğinde kurşun ve kaburgasında kırık olduğu tespit edilmişti.

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