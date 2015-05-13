Doğan Grubu'ndan AKP'li Süleyman Soylu'ya: İftira atmayı alışkanlık haline getirdi

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Tarbzon milletvekili adayı Süleyman Soylu'nun Doğan Grup ve Aydın Doğan'la ilgili açıklamalarına dair karşı açıklama geldi. Soylu'nun dün akşam katıldığı bir televizyon programında, "Demokrat Parti Genel Başkanlığı'nı bırakacağım zaman, Doğan Grup benden partiyi Abdüllatif Şener'e teslim etmemi istedi" şeklindeki sözleriyle ilgili açıklama yapan Doğan Grubu Kurumsal İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ahter Kutadgu, beyanların gerçek dışı olduğunu söyledi.

Soylu'nun Aydın Doğan'ı hedef alan gerçek dışı beyan ve iftiralarda bulunmayı bir alışkanlık haline getirdiğini belirten Kutadgu, "Bu iftiralarından dolayı açılan bir davada mahkeme Soylu'yu 20 bin TL tazminat ödemeye mahkum etmiştir. Açılan diğer davalar devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Açıklamanın tam metni şöyle:

“AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon milletvekili adayı Süleyman Soylu, bir süredir Doğan Grubu Onursal Başkanı Sayın Aydın Doğan'ı hedef alan gerçek dışı beyan ve iftiralarda bulunmayı bir alışkanlık haline getirmiştir.

Bu iftiralarından dolayı açılan bir davada mahkeme Soylu'yu 20.000 TL tazminat ödemeye mahkum etmiştir. Açılan diğer davalar devam etmektedir.

'Tamamen gerçekdışı ve siyasi rant devşirmeye yönelik bir iddia'

"Bu kez Soylu, 12 Mayıs akşamı Kanal A'da çıktığı bir programda yeniden Sayın Aydın Doğan'ın adını zikretmek suretiyle iftiralarına devam etmiş ve kendisinin yerine Demokrat Parti Başkanlığını Sayın Abdullatif Şener'e teslim etmesi yolunda Doğan Grubu'nun istekte bulunduğunu açıklamıştır. Tamamen gerçek dışı ve sansasyon yaratarak grubumuzun adı üzerinden siyasi rant devşirme amacına yönelik bu iddiayı esefle karşılıyor ve kınıyoruz.

"Milletimizin temsilcisi olmaya aday kişiler dürüst olmak ve iddialarını ispat etmekle mükelleftir. Seviyesiz ve çirkin iftiraların hesabı mutlaka yargı önünde sorulacaktır.

Ancak bundan önce, iktidar sorumluluğu taşıyan bir siyasi partimizin en üst yöneticilerinden birisi ve milletvekili adayı olarak, oy istediği Trabzon halkına bu iddialarını somut kanıtlarıyla ortaya koyması dürüstlüğün asgari gereğidir. Milletimizin temsilcisi olmaya aday kişilerden beklenen budur.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

'Demirtaş, 'Aydın Doğan'ın evlatlığı'

Süleyman Soylu, dün Kanal A'da katıldığı programda, HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili açıklamalarda da bulunarak, Demirtaş için 'Aydın Doğan'ın evlatlığı' ifadesini kullanmıştı. HDP'nin barajı geçememesi durumunda, seçimin özeleştirisinin Demirtaş için diğer liderlere olduğundan çok daha ağır olacağını söyleyen Soylu, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Zaten Demirtaş'ı kuranlarla, çözüm sürecini bitirmek isteyenler aynı emeli beslemektedirler. Benim, 'Demirtaş'ın mesajları dışarıdan ziyade parti içinedir' dememdeki neden de budur. Oradaki hesaplaşma, seçim sonrasında daha farklı olur. MHP ve CHP'de sadece genel başkan terkedişi olur. Ama seçimin özeleştirisi Demirtaş için çok daha ağır olacak. Bu çok net. Yani özellikle marksist bir yaklaşımı ortaya koyan bu anlayışın 'Aydın Doğan'ın evlatlığı'nı kabul etmesine, o düşünceyi uzun zamandan beri takip eden, onun üzerinden analiz geliştirmeye çalışan bir insan olarak bedelini ödettirirler. Kendi iç hesaplaşmalarında bedelini ağır ödettirirler. Buradan çıkması mümkün değildir. Türkiye için ne kadar önemli bir seçim ise, HDP için de önemli bir seçimdir bu seçim. Demirtaş bunun farkındadır ve çaresizlik içerisindedir. Hele son günlerdeki açıklamaları, dengesini kaybetmiş bir insanı barındırmaktadır. Her kapıdan süt toplamaya çalışmaktadır ki oradan başka bir şey çıkar.'