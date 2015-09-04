Doğan Grubu'ndan Yeni Şafak'a: Bu haberleri yapanların inancından şüphe ediyoruz

Doğan Grubu, hükümete yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesinin "Terör-petrol-Doğan üçgeni" başlığıyla duyurduğu habere ilişkin açıklama yaptı. Doğan Grubu Kurumsal İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ahter Kutadgu tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Al Monitor’un sahibi işadamı Jamal Daniel ile Kuzey Irak’taki petrol sahalarında ortaklık yapıldığı” iddiası yalanlanarak "Yeni Şafak gazetesi ile diğer bazı mecralar ve Derin Haber Ekonomi dergisinde çıkan haber ve senaryolar külliyen yalan ve uydurmadır" denildi.

Yeni Şafak gazetesi bugün (3 Eylül 2015) sürmanşetinden yayımladığı haberde “Doğan Grubu medya organlarının Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu terör saldırılarına yaklaşımı tartışmalara neden olurken, bu tavrın arkasında ilginç petrol bağlantıları çıktı. Aydın Doğan'ın özellikle Kuzey Irak'taki petrol anlaşmaları, kurulan şirketler ve Lübnan'dan İran'a uzanan ortaklıklar Türkiye'deki medya operasyonu hakkında çarpıcı ipuçları veriyor. Aydın Doğan'ın, Arap-Amerikan işadamı Jamal Daniel ile Kuzey Irak'ta ortaklaşa petrol sahası işlettikleri ortaya çıktı. Beşşar Esed rejiminin yurtdışındaki parasını yönettiği iddia edilen Daniel, Türkiye aleyhine yoğun bir kara propaganda yürüten Al Monitor haber sitesinin de sahibi. Beşşar Esed'ın aile dostu Jamal Daniel'e ait Kanada merkezli Range Energy Resources Inc. şirketi ile işbirliği yürüten Aydın Doğan'a ait Gas Plus Khalakan Limited firması; Erbil ile Süleymaniye arasında 82 milyar dolar değerinde petrol ve gaz rezervi bulunduğu tespit edilen Khalakan sahasında ortaklaşa petrol çıkarıyorlar” ifadelerine yer verilmişti.

Konuya ilişkin olarak "Bunları yapanların insaniyet duygusundan ve inancından şüphe etmek hakkımızdır" ifadelerinin kullanıldığı Doğan Grubu’nun açıklaması şöyle:

“Bugünkü Yeni Şafak gazetesi ile diğer bazı mecralar ve Derin Ekonomi dergisinde çıkan haber ve senaryolar külliyen yalan ve uydurmadır.

1. Yazılarda adı geçen Jamal DANİEL adlı işadamı ile hiçbir ortaklığımız olmamıştır. Adı geçenin ismini ilk kez bu haberlerden öğrenmiş bulunmaktayız.

2. Aydın Doğan hayatında Sayın Mesud Barzani ile hiç tanışmamış ve görüşmemiştir.

3. Doğan Enerji, 2009 yılında Kuzey Irak'ta Erbil ve Khalakan olmak üzere iki ayrı bölgede ortak yatırım projelerine girmiştir. Bu iki sahadan Khalakan'da, 2009 yılında yapılan anlaşmadan yaklaşık 9 ay sonra, 26 Mart 2010'da Doğan Enerji hisselerinin tamamını New Age şirketine devrederek projeden çıkmıştır.

4. Erbil projesinde Dubai merkezli Al Zarooni şirketi ile yüzde elli-elli ortaklığımız olan Gas Plus Erbil Şirketi ile faaliyetimiz devam etmektedir. Bu şirket, Erbil sahasının yüzde 40 ortağıdır. Geri kalan yüzde 40 hisse Norveç menşeli DNO şirketine, yüzde 20 hisse ise Kürdistan Bölgesel Yönetimine aittir.

Yeni Şafak gazetesi ile diğer bazı mecralar ve Derin Ekonomi adlı derginin ürettiği bu senaryo haysiyet cellatlığıdır. Böylesine yalan ve uydurma haber ve senaryolar üreten bir medya anlayışını şiddetle kınıyoruz. Bunları yapanların insaniyet duygusundan ve inancından şüphe etmek hakkımızdır.

Bu yayınlarla ilgili hukuki işlemlere başlanmaktadır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."