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Doğan Grubu'na ceza AB raporunda

Doğan Medya Grubu'na yönelik vergi cezası, AB Komisyonu'nun 14 Ekim'de yayımlayacağı İlerleme Raporu'nda geniş şekilde yer alıyor.

08 Ekim 2009 03:00

Doğan Medya Grubu'na yönelik vergi cezası, AB Komisyonu'nun 14 Ekim'de yayımlayacağı İlerleme Raporu'nda geniş şekilde yer alıyor. Komisyon çevrelerinden edinilen bilgilere göre raporda bu ceza, hem "basın özgürlüğü" hem de "hukuk devleti" sorunu olarak değerlendiriliyor.

Önümüzdeki hafta yayımlanacak olan raporda, "kaygı verici" olarak nitelenen 2,2 milyar euro tutarında olan vergi cezasının bir başka benzerinin olmadığı, Türkiye tarihinde de bir ilk yaşandığı belirtilecek.

Komisyon raporunda, "Bu ceza, bir medya grubunun tamamının varlığını tehdit eden büyüklüktedir. Bu da Türkiye'de basın özgürlüğünün tehdit altında olduğunu gösterir" ifadesine yer verilecek.

Komisyon raporunun "Basın Özgürlüğü" başlığı altında yapılacak olan analizde benzer cezanın, bir başka gruba uygulanmadığı vurgusu da yaparak bu durumun dikkat çekici olduğu belirtilecek.

Raporda ayrıca, üstü kapalı olarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın "gazetelerin satın alınmaması" sözleri gündeme getirilerek, "Özellikle yolsuzluk iddialarına ilişkin basın haberleri sonrası, üst düzey makamlar medyayı güçlü bir şekilde eleştiren beyanlarda bulundular" görüşüne yer verilecek.

Aynı başlık altında Ceza Kanunu'nun 301'inci maddesine yönelik uygulamalar da eleştiri konusu yapılacak.

Avrupa'da uygulanan vergi politikalarının örnek olarak gösterileceği raporda, AB ülkeleri içinde bir grubun varlığını "tehd t" eden cezaların uygulanmadığı belirtilecek ve Türkiye'deki cezanın "orantısız" olduğu belirtilecek.

"Orantısız" vergi cezasına uğrayan Doğan Grubu'nun bu cezayı hak eden tek kuruluş olduğunun açıkça ortaya konulmamasının, Türkiye'de "hukuk devleti" sorununun varlığını göstermesi açısından önemli olduğu vurgulanacak.

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