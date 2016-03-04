Doğan Grubu: Sabah'ın haberi, yayıncılıkta çarpıtma metodunun yeni bir örneğidir

Doğan Grubu, hükümete yakınlığıyla bilinen Turkuvaz Medyası’na bağlı Sabah gazetesinde Ali Oktay ismiyle ve “İşte ihanet manşetlerinin finansörleri” başlığıyla yayımlanan yazı için bir açıklama yayımladı. Doğan Grubu Kurumsal İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ahter Kutadgu’nun imzasıyla yayımlanan açıklamada “4 Mart 2016 tarihli Sabah gazetesinde 'İşte İhanet manşetlerinin Finansörleri' başlığı altında yayınlanan haber-yorum, yayıncılıkta çarpıtma metodunun yeni bir örneğidir” denildi.

Sabah’ta yayımlanan haberde “Cumhuriyet'in imtiyaz sahibi Cumhuriyet Vakfı aynı zamanda Yeni Gün Holding AŞ ve Yeni Gün Haber Ajansı A.Ş.'nin de hissedarı... Yeni Gün Holding'in hissedarları arasında ise Aydın Doğan ve İnan Kıraç da var” ifadeleri yer almıştı.

Doğan Grubundan yapılan açıklama şöyle:

1 - 4 Mart 2016 tarihli Sabah gazetesinde “İşte İhanet manşetlerinin Finansörleri” başlığı altında yayınlanan haber-yorum, yayıncılıkta çarpıtma metodunun yeni bir örneğidir.

"Cumhuriyet Vakfı tarafından kurulan Yeni Gün Holding A.Ş.’ye, Sayın Aydın Doğan’ın, Gazete Sahipleri Sendikası Başkanı sıfatıyla 2002 yılında 30 bin TL karşılığı 500 adet hisse ile katılımı, Cumhuriyet gazetesinin o zamanki yöneticisi merhum İlhan Selçuk’un ricası üzerine, mesleki dayanışma gösterilerek, gazetenin ekonomik varlığını sürdürebilmesine çok cüzi bir katkı olarak gerçekleşmiştir.

"Aydın Doğan’ın Yeni Gün Holding A.Ş.’de binde 4,5 paya sahip 500 adet hissesinin olması da, bu katılımın sembolik olduğunun kanıtıdır. Bunun dışında, Aydın Doğan’ın Cumhuriyet gazetesi ile mali, ekonomik ve yönetsel hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır.

"Bu gerçek ortada iken, Aydın Doğan’ın Cumhuriyet gazetesinin yayın politikasını ve haberciliğini şekillendiren veya belirleyen bir kişi olarak takdim edilmesi, gerçek dışı ve gülünç bir iddia olmaktan öteye gidemez.

"Şu husus açıkça bilinmelidir ki, Doğan Grubu ile Cumhuriyet gazetesi arasında yayın politikaları ve habercilik anlayışı bakımından hiçbir benzerlik olmadığı gibi, yönetim açısından da hiçbir ilişki olmamıştır; olmasının düşünülmesi dahi abesle iştigaldir.

2 - 3 Mart 2016 akşamı A Haber adlı televizyon kanalındaki Gece Ajansı programında RTÜK cezalarına ilişkin haber de benzer bir çarpıtmadır.

"A Haber’e göre, RTÜK’ün bu kanala verdiği 22 BİN 500 liralık ceza, Sayın Cumhurbaşkanımızın bazı ifadelerinin yayınlanması nedeniyledir. Oysa RTÜK’e yaptığımız şikâyetin temel gerekçesi, programa katılan Mehmet Metiner’in Sayın Aydın Doğan hakkındaki “onun tırnaklarını da dişlerini de sökmesini biliriz, haddini bilecek” şeklindeki terbiye dışı tehditlerine ve açıkça suç teşkil eden ifadelerine dayanmaktadır. Ne sayın Aydın Doğan’ın ne de Doğan Grubu medyasının Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı hasmane veya saygısız bir tutumu olmadığı ve olamayacağı gibi, bu tarz yayıncılık da belirlediğimiz yayın ilkelerine hiçbir şekilde uymaz.

"2015 yılından 2016 yılı Şubat ayı sonuna kadar RTÜK’ün, Grubumuza bağlı Kanal D’ye toplam olarak 5 milyon 403 bin 905 TL idari para cezası ve 3 uyarı vermiş olduğunu bu vesile ile hatırlatmak isteriz.

"Her televizyon kanalının RTÜK kararları ile şikâyetinin olması doğaldır ve hakkıdır. Ancak bu şikâyetin gerçekler tahrif edilerek, akıl ve vicdan dışı bahaneler üretilerek yapılması kabul edilemez.

"3 - Turkuaz medyanın ve bu medyanın izinden giden diğer bazı medya kuruluşlarının, gerçekleri çarpıtarak, Sayın Cumhurbaşkanımız ile Grubumuz arasında sanki bir husumet, mücadele ve ihtilaf bulunduğu şeklinde bir algı yaratmaya çalışarak sürdürdükleri bu yayınlar, meslek onuru ve ahlakı ile bağdaşmayan bir kumpasçılık girişimidir. Doğan Grubu medyası olarak, bizi çekmeye çalıştıkları bu seviyeye asla inmeyeceğiz. Ancak her türlü yalan, iftira ve çarpıtma ile mücadelenin de bağımsız yayıncılığın gereği olduğunun bilinmesi gerekir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

Sabah'ta 4 Mart 2016 tarihinde "İşte ihanet manşetlerinin finansörleri" başlığıyla Ali Oktay imzasını taşıyan haber şöyle:

Cumhuriyet'in imtiyaz sahibi Cumhuriyet Vakfı aynı zamanda Yeni Gün Holding AŞ ve Yeni Gün Haber Ajansı A.Ş.'nin de hissedarı... Yeni Gün Holding'in hissedarları arasında ise Aydın Doğan ve İnan Kıraç da var

Cumhuriyet gazetesini, perde arkasından Aydın Doğan medyasının yönettiği ortaya çıktı. Cumhuriyet'in imtiyaz sahibi olarak Cumhuriyet Vakfı görünüyor. Vakfın Yeni Gün Holding AŞ ve Yeni Gün Haber Ajansı'nda hissesi var. İki kuruluşun da adresinin Şişli'deki Cumhuriyet gazetesi olması, taraflar arasındaki organik bağı ortaya koyuyor. 186 hissedardan oluşan Yeni Gün Holding A.Ş.'de; Cumhuriyet gazetesinin attığı MİT TIR'ları manşetlerini finanse eden Aydın Doğan, İnan Kıraç, Ali Haydar Veziroğlu, Server Tanilli, İpek Çalışlar ve Oktay Ekinci gibi iş adamları ve yazarlar hissedar olarak bulunuyor.

DOĞAN'IN 30 BİN HİSSESİ VAR

Holdingin en büyük hissedarı Cumhuriyet Vakfı. Vakıf 670 bin 20 hisseye sahip. İnan Kıraç'ın 450 bin hissesi var. Aydın Doğan'ın ise 30 bin hissesi bulunuyor. Vakıf adına gazeteyi yöneten tepe isim, eski Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Orhan Erinç. O da aynı zamanda holding ve ajans hissedarları arasında bulunuyor. Yeni Gün Haber Ajansı'nın en büyük hissedarları ise yine holding ve vakıf. Ajansta Cumhuriyet Vakfı'nın 2 milyon 950 bin 59, Yeni Gün Holding AŞ'nin de 11 milyon 75 bin 659 hissesi var.