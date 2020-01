Doğan grubu, kamu ihalelerinden men edildi

Hükümetin ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın uzun süredir hedefinde olan Doğan Holding, kamu ihalelerinden 237 gün boyunca men edildi.

Doğan Holding, taahhütlerini zamanında yerine getirmediği gerekçesiyle 2009 yılında Enerji Bakanlığı tarafından bir yıl boyunca tüm kamu ihalelerinden men edilmişti. Şirketin mahkemeye gitmesi üzerine kararın yürütmesi durdurulmuş; yürütmeyi durdurma kararına da Enerji Bakanlığı itiraz etmiş, mahkeme nihai kararında men kararını yerinde bulmuştu.

Dava Danıştay’a gitmiş, 13’üncü Daire geçen yıl Enerji Bakanlığının aldığı kararın hukuka uygun olduğuna karar vermiş. Holding bu karara da itiraz etmişti.

Danıştay 13’üncü Dairesi son kararını bu yılın başında söylemiş ve men kararınının arkasında durmuştu.

237 gün

Buna göre Doğan Şirketler Grubu 13 Mayıs 2015’ten geçerli olmak üzere kalan süre olan 237 gün boyunca hiçbir kamu ihalesine giremeyecek.

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan ‘ihalelere yasaklama kararı’ ilanında süreç söyle anlatıldı:

“Petrol Ofisi A.Ş. ile şirket sermayesinin yarısından fazla hissesine sahip ortağı Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ve Petrol Ofisi A.Ş.’nin sermayesinin yarısından fazla hisselerine sahip bulunduğu Petrol Ofisi Arama Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş., Petrol Ofisi Akdeniz Rafinerisi Sanayi ve Ticaret A.Ş., Petrol Ofisi Gaz iletim A.Ş., Petrol Ofisi Alternatif Yakıtlar Toptan Satış A.Ş., Erk Petrol Yatırımları A.Ş., Po Petrofinance N.V., Petrol Ofisi Gürcistan Ltd. Şti., Kıbrıs Türk Petrolleri Ltd. ve Po Oil Financing Ltd. hakkında, mücbir sebep göstermeksizin sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmediğinden, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 26. maddesi hükmü gereğince 1 (bir) yıl süre ile bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin olarak Bakanlık Makamının 20.04.2009 tarih ve 91 sayılı “Olur”u ile söz konusu yasaklama kararı 21.04.2009 tarih, 27207 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Petrol Ofisi A.Ş. tarafından, Bakanlığımız aleyhine Ankara 12. İdare Mahkemesinin E.2009/535 sayılı esasında kayıtlı dosya üzerinden açılan davada; Mahkemesince 17.07.2009 tarihinde ihaleden yasaklama kararının “yürütülmesinin durdurulmasına” karar verildiğinden, Mahkeme kararı doğrultusunda dava konusu 20.04.2009 tarih ve 91 sayılı yasaklama kararı Bakanlık Makamının 17.08.2009 tarih ve 183 sayılı” Olur”u ile kaldırılmış, iptal kararı 26.08.2009 tarih ve 27331 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bilahare, Ankara 12. İdare Mahkemesinin 10.12.2009 tarih ve E.2009/535, K.2009/1663 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” karar verilmiştir. Söz konusu karar hakkında Bakanlığımızca yapılan temyiz başvurusu sonucu; Danıştay 13. Dairesinin 24.03.2014 tarih ve E.2010/2565, K.2014/1125 sayılı kararı ile “(…) davalı idarece ihalelerden yasaklama yönünde tesis edilen işlemde hukuka aykırılık ve dava konusu işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi Mahkeme kararında da hukuka isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin kabulü” ile (… ) Ankara 12. İdare Mahkemesinin 10.12.2009 tarih ve E.2009/535, K.2009/1663 sayılı kararının bozulmasına yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkeme’ye gönderilmesine,” karar verilmiştir.

Davacı tarafın, Danıştay 13. Dairesince verilen 24.03.2014 tarih ve E.2010/2565, K.2014/1125 sayılı “bozma kararı”nın düzeltilmesi istemiyle yaptığı başvurusu sonucu, Danıştay 13. Dairesinin 09.02.2015 tarih ve E.2014/2977, K.2015/443 sayılı kararı ile; “kararın düzeltilmesi isteminin reddine” karar verilmiştir.

Petrol Ofisi A.Ş. ile şirket sermayesinin yarısından fazla hissesine sahip ortağı Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ve Petrol Ofisi A.Ş.’nin sermayesinin yarısından fazla hisselerine sahip bulunduğu Petrol Ofisi Arama Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş., Petrol Ofisi Akdeniz Rafinerisi Sanayi ve Ticaret A.Ş., Petrol Ofisi Gaz İletim A.Ş., Petrol Ofisi Alternatif Yakıtlar Toptan Satış A.Ş., Erk Petrol Yatırımları A.Ş., Po Petrofinance N.V., Petrol Ofisi Gürcistan Ltd. Şti., Kıbrıs Türk Petrolleri Ltd. ve Po Oil Financing Ltd. ‘nin, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmelerinin Kanunu’nun 26 ncı maddesi hükmü gereğince 1 (bir) yıl süre ile bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanması kararının iptaline yönelik olarak alınan 17.08.2009 tarih ve 183 sayılı Bakan Olur’unun iptali ile adı geçen şirketler hakkında verilen “Yasaklama Kararı’nın, kalan süre yönünden (237 gün) yeniden tesisi hususunda alınan 13.05.2015 tarih 110 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Olur’u doğrultusunda anılan şirketlerin, kalan süre olan (237 gün) yasaklanmasına karar verilmiştir.

İlan olunur.”